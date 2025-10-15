¿A cuántos sets se juegan los partidos del Six Kings Slam?

Este miércoles arranca un torneo de tenis en formato de exhibición, pero que promete llamar la atención por las figuras que participarán. En Arabia Saudita se jugará el Six Kings Slam 2025, un certamen con seis tenistas de renombre mundial. Entre los más destacados están Carlos Alcaraz, Novak Djokovic y Jannik Sinner, mientras que los otros tres jugadores que competirán son Taylor Fritz, Alexander Zverev y Stefanos Tsitsipas.

El primer partido del día será entre Taylor Fritz y Alexander Zverev a las 10:30 hs de la CDMX. El vencedor avanzará a las semifinales y se medirá mañana con el español Carlos Alcaraz. Todos los encuentros se disputarán al mejor de tres sets con tie-break convencional.

Partidos del Six Kings Slam

Primera ronda – Miércoles 15 de octubre

10:30: Taylor Fritz vs Alexander Zverev

No antes de 12:00: Jannik Sinner vs Stefanos Tsitsipas

Semifinales – Jueves 16 de octubre

06:00: Carlos Alcaraz vs Ganador de Zverev/Fritz

A continuación: Novak Djokovic vs Ganador de Sinner/Tsitsipas

Sábado 18 de octubre

06: Partido por el tercer puesto

A continuación: Final del Six Kings Slam 2025

¿Dónde ver el Six Kings Slam?

El torneo de exhibición se transmitirá exclusivamente por Netflix, con cobertura completa de todos los partidos. Los fanáticos del tenis podrán disfrutar de cada set desde cualquier dispositivo que tenga conexión a internet.

Premios económicos del Six Kings Slam

El campeón del Six Kings Slam se llevará 4,5 millones de dólares. Además, cada participante ya recibió 1,5 millones solo por participar, lo que significa que el vencedor totalizará 6 millones de dólares en ganancias por el torneo. Un incentivo más para que los seis jugadores den su máximo nivel en cada encuentro.

