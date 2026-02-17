Todo indica que André-Pierre Gignac está jugando sus últimos meses en Tigres. Si no se retira en junio de este año, mucho futuro no le queda al francés y es por eso que la directiva ya maneja distintas opciones para incorporar en la ofensiva a corto plazo.

André-Pierre Gignac es una de las leyendas de Tigres, por lo tanto el club sabe que deberá reemplazarlo con un delantero de jerarquía que esté a la altura de las obligaciones de la institución. En este sentido, Dejan Joveljić asoma como uno de los principales nombres que interesan en la directiva.

¿Quién es Dejan Joveljić?

Dejan Joveljić es un delantero serbio de 26 años que actualmente juega en el Kansas City de la MLS. El atacante lleva tiempo ya en los Estados Unidos desde su llegada a Los Angeles Galaxy en agosto de 2021, el cual fue su primer paso en el país vecino antes de firmar con su nuevo equipo.

De acuerdo a lo informado por Iván del Ángel, periodista de Fox Sports, Tigres tiene interés en el delantero desde hace un año aproximadamente, pero por distintos motivos no se ha dado su fichaje todavía. Además en el club saben que la operación sería costosa.

Dejan Joveljić, el delantero de Kansas City (Getty Images)

Dejan Joveljić tiene un valor de 6,5 millones de euros según Transfermarkt, pero se cree que Kansas City no lo vendería por menos de 10 millones de dólares. El serbio ha convertido 18 goles en 34 partidos con el conjunto de la MLS desde su arribo en febrero de 2025.

El delantero centro actual de Tigres es Rodrigo Aguirre, quien llegó a préstamo por un año y que la opción de compra es de 4 millones de dólares, una cifra que parece poco probable de ejecutar para un jugador que en octubre cumplirá 32 años.

Es por eso que tendría sentido que el club haga una inversión fuerte en verano por un delantero de jerarquía. Dejan Joveljić es uno de los nombres en el radar, pero Tigres debe manejar más opciones para los próximos meses.

En síntesis