Tigres UANL podría estar en la recta final de una novela que se viene estirando desde hace más de un mes. El conjunto Universitario está cerca de perder a uno de sus jugadores como agente libre y el destino del mismo sería otro equipo de la Liga MX: Pachuca.

Se trata de Sebastián Córdova. Tal como informó el periodista Raúl Gómez, el futbolista de 28 años ya tiene un acuerdo verbal para convertirse en nuevo futbolista de los Tuzos a coste cero. “Desde hace algunas semanas habían comenzado charlas con el atacante y su entorno para buscar convencerlo”, aseguró el citado comunicador en su cuenta de X.

Captura de Raúl Gómez en X

El interés no es nuevo, ya que el propio Gómez había informado en octubre que Pachuca ya estaba detrás de Cordova. Sin embargo, ahora estaría más cerca que nunca de concretarse tras su poca continuidad en Tigres UANL bajo la dirección técnica de Guido Pizarro.

¿Cuándo jugó Sebastián Cordova por última vez?

La presentación más reciente de Cordova con Tigres UANL fue el pasado 20 de septiembre, en el empate 1-1 con Pumas. Aquel día, Sebastián solamente jugó 33 minutos. Ahora bien, para remontarnos al último gol con la playera de los Felinos hay que irnos hasta el 12 de abril, cuando le marcó a Rayados en el triunfo por 2-1.

Sebastian Cordova con la playera de Tigres UANL (GETTY IMAGES)

Equipos en los que jugó Sebastián Cordova

América

Oaxaca

Necaxa

Tigres UANL

