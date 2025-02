El presente futbolístico de Tigres UANL está dejando mucho que desear en este 2025, a tal punto que ya se habla sobre la posible salida de su entrenador que está en la cuerda floja por los flojos rendimientos del equipo en lo que va de la temporada.

Justamente en la RG Deportiva, el periodista Willie González reveló que Veljko Paunovic podría ser despedido: “Paunovic sabe que lo van a correr, tiene las horas contadas. Mauricio Culebro está fuera del país, ya andan buscando entrenador. Esa es la información que tenemos”.

Para colmo, las malas noticias siguen llegando en el club regio sobre el caso de Florian Thauvin. El francés ha presentado una demanda contra Tigres, alegando que el club infringió su contrato de derechos de imagen. El jugador sostiene que Tigres firmó un acuerdo adicional sin su consentimiento y que no le informaron sobre los ingresos generados por su imagen y su papel como figura principal del equipo.

Según informaron en 365Scores México, esta demanda ya llegó al tribunal de justicia de la FIFA y el caso podría ser llevado al TAS. El jugador pide una indemnización por los perjuicios sufridos. Este exige una cifra millonaria que ronda entre los 5 y 10 millones de euros. La solicitud se basa en los daños ocasionados a su imagen, el uso y explotación sin su autorización, y la acusación de la existencia de un contrato paralelo que habría violado gravemente los términos acordados.

Florian Thauvin tuvo una experiencia poco exitosa en Tigres. A pesar de su gran llegada como estrella, su rendimiento en el campo nunca cumplió con las expectativas. Jugó tan solo 38 partidos y su rendimiento dejó mucho que desear. Las críticas hacia su actitud y falta de adaptación fueron constantes durante su estadía. Su paso por México dejó más dudas que certezas, convirtiéndose en uno de los fichajes más decepcionantes del club, con todo lo que había significado su llegada en su momento.

Thauvin durante su etapa en Tigres (Getty Images)

Thauvin describió su paso por el fútbol mexicano

En diálogo con el medio italiano Sportweek, el mediocampista habló sobre su paso por Tigres el año pasado: “Fue el error más grande de mi vida. Estoy acostumbrado a los ritmos altos y el futbol mexicano no fue lo que esperaba. No me dio la oportunidad de mantener ciertos estándares”,

