Tigres UANL contará con poco descanso de cara a su próximo partido. Luego de empatar por 0-0 ante León el pasado sábado en el Estadio Universitario, el equipo de Guido Pizarro se prepara para jugar ante Chivas este miércoles 17 de septiembre en el Estadio Akron por el pendiente de la primera fecha del Apertura 2025.

Una de las novedades en el conjunto auriazul de cara a ese encuentro pasa por el posible regreso de un importante baluarte. Se trata de Jesús Angulo, quien, de acuerdo a lo consignado por el portal Once Diario, se movió a la par de sus compañeros en uno de los entrenamientos posteriores al empate frente a La Fiera.

Cabe destacar que el lateral izquierdo de 27 años no juega desde el pasado 18 de mayo en la derrota de Tigres por 3-0 ante Toluca en el Estadio Nemesio Diez por la vuelta de las semifinales del Clausura 2025. Tras esto se sometió a una operación en los meniscos de la rodilla izquierda que lo mantuvo al margen durante la pretemporada y el inicio del Apertura.

Desde su llegada al conjunto regiomontano en enero del 2022, Jesús Angulo acumula 168 encuentros disputados con seis goles y nueve asistencias. Además, fue uno de los integrantes de la plantilla que se consagró en el Clausura 2023 con 22 participaciones en dicho torneo.

El motivo por el cual se postergó el juego entre Chivas y Tigres

Cabe destacar que el encuentro entre Chivas y Tigres fue postergado debido a los trabajos que se realizaron en el campo de juego del Estadio Akron para ponerlo a punto pensando en el Mundial de México, Estados Unidos y Canadá 2026. Así, Liga MX decidió mover el juego para este miércoles 17 de septiembre.

De esta manera, tanto rojiblancos como auriazules sumarán la misma cantidad de juegos (8) que los restantes equipos del torneo nacional y podrán aprovechar para escalar posiciones en la clasificación.

En ese sentido, cabe recordar que los dirigidos por Gabriel Milito se ubican en el 12° escalón con siete unidades en la tabla de posiciones tras la victoria en el Clásico Nacional ante América (2-1), mientras que los Felinos van 5° con 14 puntos.