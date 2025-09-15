Es tendencia:
¿Cómo quedó la tabla de la regla de menores tras la Jornada 8 del Apertura 2025 de la Liga MX?

Estos son los equipos que ya cumplieron y los que aún deben continuar dándole rodaje a sus juveniles.

Por Juan Ignacio Barbieri

Bernardo Parra (izquierda) e Iker Fimbres (derecha) sumaron minutos para Tigres y Rayados, respectivamente, en la regla de menores.
La Jornada 8 ya es historia en el Apertura 2025 de la Liga MX. Así, el torneo nacional se encuentra en la mitad del desarrollo de una fase regular en la que se determinarán quiénes serán los seis clasificados directamente a los cuartos de final de la Liguilla, los cuatro que irán a Play-In y los ocho que quedarán eliminados tras la disputa de las 17 fechas de rigor.

Sin brillar, Rayados se impuso por 1-0 ante Querétaro en La Corregidora y mantuvo la cima de la clasificación al alcanzar los 21 puntos. Los regiomontanos, sin embargo, no pueden descuidarse ya que por detrás aparece Cruz Azul, el único invicto del torneo, con 20 unidades producto de su victoria ante Pachuca en Hidalgo (1-0).

En tanto, la derrota de las Águilas ante Chivas en el Clásico Nacional bajó al equipo de André Jardine hasta el tercer puesto (17 puntos) para ser seguido por Toluca (4°, 16 unidades), Tigres UANL (5°, 14) y Xolos (6°, 13). A partir del séptimo puesto clasificatorio al repechaje figuran Pachuca, con 13 puntos, Pumas (12), FC Juárez (12) y León (11).

Un detalle a tener en cuenta es el de los minutos que cada club le debe dar a sus juveniles menores de 22 años. La regla, denominada regla de menores, indica que los 18 clubes equipos deben cumplir un mínimo de 1,170 minutos acumulados a lo largo de la fase regular para evitar sanciones, las cuales pueden abarcar desde sanciones económicas hasta deportivas.

Pachuca se sumó a la lista de equipos que ya cumplieron con la regla de menores. (Imago7)

Pachuca se sumó a la lista de equipos que ya cumplieron con la regla de menores. (Imago7)

La novedad principal en esta tabla es la inclusión de Pachuca como otro de los equipos que ya cumplió con la norma, sumándose así a Puebla, Chivas y León. Del otro lado, en el sótano de la clasificación, se encuentra Tigres, que en el juego de este fin de semana ante La Fiera (0-0) sumó minutos con la inclusión de Bernardo Parra.

Así quedó la tabla de la regla de menores de la Liga MX tras la Jornada 8 del Apertura 2025

PosiciónEquipoMinutos acumuladosMinutos por cumplir
Puebla1,757Cumplió
Chivas1,653Cumplió
León1,454Cumplió
Pachuca1,189Cumplió
Xolos1,14723
Atlas1,030140
Atlético de San Luis936234
FC Juárez904266
América830340
10°Querétaro703467
11°Necaxa693477
12°Pumas UNAM684486
13°Toluca627543
14°Rayados570600
15°Cruz Azul461709
16°Mazatlán458712
17°Santos Laguna396774
18°Tigres UANL286884
