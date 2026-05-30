Señalan al culpable de la derrota y lo quieren fuera

Esta noche Tigres volvió a caer en una Final ante Toluca, es por ello que la afición del conjunto de la UANL comenzó a manifestarse. Bastó una publicación del conjunto felino en sus redes sociales donde publicó el típico mensaje de “Gracias afición”, para que los seguidores comenzaran a mostrar sus molestias respecto a lo sucedido.

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El señalado de la derrota

Y es que si bien, uno de los señalados por lo sucedido fue José Purata por el cobro de su penal, no fue al que más atacaron en esa publicación, sino que al que quieren fuera de manera inmediata era principalmente a Guido Pizarro, ya que parece que estas derrotas ya son un patrón del director técnico, por lo que no quieren su continuidad.

¿Por qué lo quieren fuera?

Esto debido a que de seis torneos en los que compitió para poder conseguir un título, no pudieron lograr ninguno de la mano de Pizarro. En la Concachampions 2025 cuando fueron eliminados por Cruz Azul; en el Clausura 2025 cuando Toluca los eliminó en Semifinales; en la Leagues Cup 2025 eliminado por el Inter Miami en los Cuartos de Final.

Pero eso no es todo, en el Apertura 2025 pierden la Final ante Toluca; en el Clausura 2026 que fueron eliminados por Chivas en los Cuartos de Final y esta ocasión en la que los Diablos Rojos les volvieron a arrebatar algo, la Concachampions. Señalándolo como el mayor culpable de lo que sucedió esta noche.

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La opción para reemplazar a Guido Pizarro

Ante esto, la afición también apareció para dar el nombre del estratega que quieren como su reemplazo. Se trata de nada más y nada menos de Guillermo Almada y es que tras descender con el Real Oviedo en LaLiga de España, se ha quedado sin equipo y piensan que por lo obtenido con Pachuca podría ser la opción.

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En síntesis