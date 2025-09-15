El viernes pasado finalizó el mercado de fichajes de la Liga MX. Durante dicha ventana, Tigres UANL logró uno de los refuerzos más importantes de los últimos años con la llegada de Ángel Correa, campeón del mundo con Argentina y quien no para de brillar desde su arribo al país.

Durante los últimos días del mercado la directiva de Tigres buscó ocupar la plaza de No Formado en México que tenía disponible. Sin embargo, aunque finalmente se quedó con ese cupo vacío, sí se confirmó que el club auriazul realizó otro fichaje por un futbolista desconocido.

Henrique Simeone, promesa mexico-brasileña de 18 años, es nuevo jugador de Tigres. Si bien el equipo no anunció el fichaje a través de sus redes sociales, esto se supo porque el futbolista apareció registrado en la Liga MX en el sub21 del club auriazul.

¿Quién es Henrique Simeone?

Henrique Simeone nació el 12 de junio de 2007 en Río de Janeiro pero tiene la nacionalidad mexicana. El joven es centrocampista, aunque también puede ser defensa central, y la promesa recientemente fue convocada para el sub18 de la Selección Mexicana gracias al trabajo de captación de Andrés Lillini.

Henrique Simeone registrado en el sub21 de Tigres (Captura de Liga MX)

De acuerdo a lo informado por Fernando Esquivel de 365 Scores, Henrique Simeone llegó a Tigres como jugador libre después de cortar su vínculo con el Botafogo. El mexico-brasileño se formó en el Fogao y ahora seguirá su carrera en el club auriazul.

Hace pocos días el joven se despidió del Botafogo en sus redes sociales con un comunicado emocionante. Si bien fue registrado con el sub21, Henrique Simeone podría sumar minutos con el equipo de Guido Pizarro si es que el técnico argentino lo ve preparado para hacerlo.