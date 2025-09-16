Este miércoles, el Estadio Akron será el anfitrión de un prometedor enfrentamiento, cuando se vean las caras Chivas de Guadalajara y Tigres UANL. El ‘Rebaño Sagrado’ y los ‘Universitarios’ se pondrán al día con el calendario, y disputarán el partido correspondiente a la jornada 1 de este Apertura 2025, que desde un principio se había pasado hacia adelante.

En la antesala del cruce liguero entre los equipos de los argentinos Gabriel Milito y Guido Pizarro, la Inteligencia Artificial arrojó su pronóstico de lo que puede ser el encuentro, y predijo un posible ganador, con resultado hipotético y hasta goleadores y minuto a minuto en que podrían darse los acontecimientos, en este evento que tendrá pendientes a los televidentes.

De acuerdo al vaticinio de la tecnología, el ‘Rebaño Sagrado’ se quedaría con el triunfo en casa, ratificando de esta manera lo hecho el último fin de semana, cuando se llevó el Clásico Nacional a domicilio en Ciudad de México. Pese a la jerarquía de la plantilla de los ‘Felinos’, da por más candidato al conjunto rojiblanco, que vencería por 2-1 en base al modelo.

Chivas vs. Tigres, siempre un cruce muy picante [Foto: Getty]

Siguiendo el lineamiento de la simulación de la IA, Roberto Alvarado y Armando González anotarían los goles de las Chivas de Guadalajara en el Estadio Akron, repitiendo artilleros de la victoria ante América. Además, por su parte, el encargado de convertir el tanto de Tigres UANL sería Juan Brunetta, aunque no sería suficiente para llevarse puntos del recinto.

La cronología presentada por la Inteligencia Artificial apunta que Chivas se pondrá en ventaja a los 22 minutos, por medio de un remate de Alvarado de tiro libre al ángulo, tras una falta que le cometen a él. Luego, a los 38 minutos, Brunetta igualaría el juego con un disparo de media distancia contra un poste. Finalmente, a los 70 minutos, González definiría cruzado un contraataque letal de las Chivas para el marcador definitivo.

El encuentro entre las Chivas de Guadalajara y Tigres UANL se disputará este miércoles 17 de septiembre, desde el Estadio Akron, a partir de las 19.07 horas del Centro de México, por el juego postergado de la jornada 1 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX. El partido contará con la transmisión exclusiva de Amazon Prime Video en todo el país.