No caben dudas que Nahuel Guzmán es uno de los mayores referentes que tiene Tigres UANL en la última década. Muticampeón, el portero argentino, habló de su presente en el equipo, pero también mira más allá de la temporada que ya inició en el futbol mexicano.

Así inició en diálogo con Mediotiempo: “Sabes que yo pensaba que sí (estaba listo para retirarse), pero el otro día lo hablaba con mi esposa y ella me dijo: ‘No estás preparado y te tienes que empezar a preparar’. Creo que tiene que ver con las ganas de seguir compitiendo, de seguir jugando, de las buenas sensaciones que tengo, no solo a la hora de jugar, sino del entrenamiento, del día a día“.

Además, agregó: “De mantener una disciplina, tanto dentro de la cancha como afuera, con eso que ahora se puso de moda el entrenamiento invisible, aunque se habla de eso hace mil años, de ese tipo de cuidados, pero todavía tengo ganas de competir“.

Nahuel Guzmán es hombre récord en Tigres UANL. [Foto: Getty Images]

También habló de los objetivos con los Felinos: “Sí, es el deseo principal (volver a ser campeón). Creo que es la zanahoria… la cereza del pastel o la zanahoria del burro, es lo que me invita a ir para adelante. Es la ilusión no solo personal, sino colectiva también, porque volvemos a lo mismo, llegó Angelito, un montón de chicos con mucha ambición, con mucha hambre y eso nos contagia a todos“.

Arribado en 2014, hasta el momento el portero de 39 años lleva disputados 518 encuentros con los regiomontanos, el jugador con más presencias en el equipo, todo un récord. Desde entonces, obtuvo 10 títulos, donde se destaca la Concachampions 2020.

¿Cuándo juega Nahuel Guzmán y Tigres UANL por el Apertura 2025?

De cara a la reanudación del plano nacional, por la Jornada 13 del Apertura 2025 de la Liga MX, Tigres UANL estará recibiendo a Necaxa el próximo viernes 17 de octubres desde las 21:00 horas (Ciudad de México) en el Estadio Universitario de San Nicolás de los Garza.

