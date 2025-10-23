En el marco de la Jornada 14 del Apertura 2025 de la Liga MX, Toluca igualó 0-0 en su visita a Xolos en Tijuana, pero, pese a ello, se mantiene como único líder de la tabla de posiciones con 31 unidades. Sin embargo, en las últimas horas, el club recibió otra linda noticia.

Y es que de acuerdo al sitio especializado Statiskicks, el delantero mexicano Alexis Vega es el tercer máximo asistidor a nivel mundial durante 2025. Solo está por detrás de Joel Amoroso de The Strongest de Bolivia y Bradley Barcola de PSG de Francia.

Pese a que no pudo sumar en el último cotejo, el mexicano de 27 años suma 20 asistencias en el año, puesto compartido con Michael Olise del Bayern Munich de Alemania. Amoroso posee 23 y Barcola 21, quedando muy cerca de pelear por el primer lugar.

El jugador supera a cracks mundiales que brillan en el futbol de Europa, como los casos de Lamine Yamal y Raphinha, ambos jugadores del Barcelona de España, que suman 18. Misma cifra que también registra hasta el momento Lionel Messi en el Inter Miami de Estados Unidos.

¿Cuándo vuelve a jugar Toluca por el Apertura 2025?

De cara a la Jornada 15 del Apertura 2025 de la Liga MX, Toluca estará jugando en condición de local el próximo domingo 26 de octubre desde las 21:00 horas. El duelo será ante Pachuca en el Estadio Nemesio Diez, donde el cuadro escarlata intentará mantener el liderato del torneo.