En el marco de la Jornada 13 del Apertura 2025 de la Liga MX, Toluca goleó 4-0 en condición de local a Querétaro y mantiene el liderato de la tabla con un poco más de margen sobre sus escoltas, luego del empate de Rayados y la derrota de América.

Publicidad

Publicidad

ver también Antonio Mohamed expresó su admiración hacia Gilberto Mora: “Me encanta”

Tras el cotejo, el entrenador Antonio Mohamed habló sobre el partido: “Hicimos un plan de partido buenísimo, y se mantuvo el cero; fuimos pacientes ante un bloque muy bajo del rival, e hicimos un gran trabajo de presión tras pérdida, y así cayeron dos goles. El equipo hizo un partido buenísimo, así que contento y tranquilo, y a descansar pensando en lo que viene”.

Y agregó: “Espero que podamos seguir creciendo, creo que todavía tenemos detalles por mejorar; a veces tenemos que manejar la pelota más rápido, mejorar en algunas situaciones defensivas y otras cosas más que seguramente nos harán un mejor equipo, y obviamente está claro que estamos en el camino correcto, de la humildad y del buen fútbol”.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

También ahondó en cómo se plantan los rivales de los Diablos Rojos: “Nos puede ganar cualquiera, estoy convencido de eso, por eso jugamos con la misma intensidad todos los partidos; no solo pienso yo así, sino todos los futbolistas que tenemos. Los rivales nos quieren ganar, preparan un partido cerrado y especial para competirnos, y nosotros tenemos que estar muy bien para poder llevar este liderazgo, que queremos mantener hasta el final del torneo”.

Por último, reveló el ambicioso objetivo que tiene el equipo hasta el final de la Fase Regular: “No vamos a desatender (la clasificación) porque nuestro objetivo es terminar en primer lugar; entonces, cada partido y punto que disputamos es muy importante, porque queremos cerrar la liguilla en casa”.

ver también La confianza del ‘Turco’ Mohamed a México para el Mundial 2026: “Será protagonista”

¿Cuándo vuelve a jugar Toluca por el Apertura 2025?

De cara a la próxima fecha, el cuadro escarlata jugará por la Jornada 14 del Apertura 2025 entre semana. El partido será este miércoles 22 de octubre desde las 21:00 horas (Ciudad de México), en condición de visitante ante Xolos en el Estadio Caliente de Tijuana.

Publicidad