Toluca pasó por encima de Querétaro este sábado y el vigente campeón de la Liga MX ganó por 4-0 este sábado en el Nemesio Díez. Nico Castro, Paulinho, Alexis Vega y Canelo Angulo fueron los autores de los goles de los Diablos Rojos en el partido por la Jornada 13.

Esta victoria le permite al equipo de Antonio Mohamed de mantenerse como el único líder del Apertura 2025 con 31 puntos, tres unidades por encima de Cruz Azul. A pesar del triunfo cómodo y de no haber encajado goles, el entrenador argentino se mostró contento pero comentó un detalle a mejorar.

“Hicimos un plan de partido buenísimo, y se mantuvo el cero; fuimos pacientes ante un bloque muy bajo del rival e hicimos un gran trabajo de presión tras pérdida, y así cayeron dos goles. El equipo hizo un partido buenísimo, así que contento y tranquilo, y a descansar pensando en lo que viene“, comenzó diciendo el Turco Mohamed.

Pero luego el DT de Toluca expresó que su equipo aún puede mejorar: “Espero que podamos seguir creciendo, creo que todavía tenemos detalles por mejorar; a veces tenemos que manejar la pelota más rápido, mejorar en algunas situaciones defensivas y otras cosas más que seguramente nos harán un mejor equipo”.

Toluca es el líder de la Liga MX (Getty Images)

Por otro lado, Antonio Mohamed aseguró que todavía falta para la definición de la Liga MX: “Nos puede ganar cualquiera, estoy convencido de eso, por eso jugamos con la misma intensidad todos los partidos. No solo pienso yo así, sino todos los futbolistas que tenemos. Los rivales nos quieren ganar, preparan un partido cerrado y especial para competirnos, y nosotros tenemos que estar muy bien para poder llevar este liderazgo que queremos mantener hasta el final del torneo”.

¿Cuándo vuelve a jugar Toluca?

Después de la victoria ante Querétaro y de alcanzar su séptimo triunfo consecutivo en el Apertura 2025, ahora los Diablos Rojos viajarán a Tijuana para enfrentar el próximo miércoles a Xolos por la Jornada 14 del campeonato en un juego que inicia a las 21:00hs (CDMX).

