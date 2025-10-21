Si hay un equipo que sorprendió y dio que hablar en el futbol mexicano en los últimos meses fue nada más ni nada menos que el Toluca de Antonio Mohamed. Su rendimiento, constancia y resultados lo han colocado entre los mejores del país, dejando claro que su proyecto está pensado para mantenerse vigente.

Los Diablos Rojos rompieron una sequía de 15 años sin ser campeones del futbol mexicano tras quedarse con el Clausura 2025. Además, luego ganaron dos finales más: Campeón de Campeones y Campeones Cup, consolidando su posición como uno de los equipos más importantes del país.

El gran responsable fue su entrenador, Antonio Mohamed. El argentino le dio una identidad a su equipo y lo convirtió en el mejor de México en la actualidad. La idea de la directiva es seguir con este proyecto que por el momento será hasta fines del año que viene.

El próximo objetivo de Toluca es el bicampeonato y hasta ahora hay muchas oportunidades de que se cumpla. Son líderes en solitario del Torneo Apertura 2025, lo que les dará la posibilidad de definir en el Nemesio Díez en la próxima fase y seguir haciendo historia.

Gracias al nivel que están mostrando en lo que va del año, los dirigidos por Mohamed alcanzaron una marca histórica que hasta ahora solo tenían América y Chivas. Esto demuestra la importancia del equipo dentro del futbol mexicano actual.

Marca histórica alcanzada por Toluca

”El Toluca es el tercer equipo en alcanzar 250 lideratos de la Tabla de Posiciones en la Historia de la Liga MX. Los otros dos son América y Chivas”, reveló el periodista Ricardo Salazar en sus redes sociales.

