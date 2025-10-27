Toluca venía imparable en el Torneo Apertura 2025 y se posicionaba nuevamente como serio candidato a ser campeón del futbol mexicano tras ganar el Clausura 2025 en la primera mitad del año. Si bien sigue siendo único líder, en los últimos dos encuentros el rendimiento del equipo de Antonio Mohamed bajó con respecto a lo que venía mostrando y eso le permitió a los demás equipos acercarse para soñar con arrebatarles ese primer lugar en la tabla de posiciones.

Este domingo, los Diablos Rojos parecían que iban a arrasar con Pachuca, ya que le ganaban por 2-0 en tan solo 25 minutos, pero la visita se terminó reponiendo y se llevó un empate valioso con un doblete de Enner Valencia. Perder dos puntos fue lo menos grave para Toluca en el día de ayer, ya que una de sus máximas figuras, Alexis Vega, encendió las alarmas tras salir lesionado y ahora se espera que esté algunas semanas fuera.

El atacante mexicano venía siendo una de las piezas clave del esquema de Mohamed, quien le había devuelto la confianza y lo convirtió en uno de los jugadores más determinantes del torneo. Sin embargo, la molestia que sufrió frente a Pachuca podría dejarlo fuera de varios partidos, lo que genera preocupación tanto en el cuerpo técnico como en la afición escarlata.

Mohamed habló de la lesión de Alexis Vega

Al finalizar el encuentro, Antonio Mohamed explicó qué fue lo que pasó con Vega y cómo se dio la lesión: “Alexis calentó, pensábamos que no iba a jugar. Él, de la cancha sintética, venía lastimado de la rodilla, sacó líquido y, por proteger la pierna, tuvo un tema muscular. Así que lo vamos a tener fuera lo que queda del torneo, pero ya esperemos esté bien para la Liguilla”.

El “Turco” también reconoció que la ausencia del delantero será un golpe importante para el equipo: “Es una baja importante, obviamente, pero bueno, así es esto. Y con respecto a la cancha, no voy a dar una opinión, obviamente, que el equipo sintió el cansancio hoy, pero bueno, es el torneo y hay que adaptarse, no hay que poner ningún tipo de excusa”.

De esta manera, Toluca deberá cerrar la fase regular sin una de sus principales figuras, aunque confía en recuperarlo para la Liguilla, donde buscará repetir el título obtenido meses atrás y confirmar su dominio en el futbol mexicano en la actualidad.

