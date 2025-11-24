Los cuartos de final del Apertura 2025 ya están definidos luego de lo que fue la victoria de FC Juárez frente a Pachuca de este domingo. En este sentido, precisamente Toluca se enfrentará con los Bravos en dicha instancia por un lugar en la semifinal.

Los Diablos Rojos terminaron como superlíderes en la fase regular y son amplios favoritos contra FC Juárez. El equipo de Antonio Mohamed es el vigente campeón y buscará coronarse por segunda vez consecutiva, un hecho que Enrique Meza ve con posibilidades de que suceda.

“Yo creo que este equipo juega mejor que el del torneo pasado, ojalá puedan levantar nuevamente esta copa porque le da la impresión que este equipo juega mejor que el que ya fue campeón”, comenzó diciendo ‘Ojitos’ Meza en el marco de la inauguración de un mural ubicado en ubicado en la esquina de las calles de Juan Álvarez y Juan Aldama en el que figuran varias leyendas de Toluca.

Por otro lado, el histórico entrenador de los Diablos Rojos elogió a Antonio Mohamed: “Es muy merecido el título que ganaron porque Antonio es un gran entrenador, bendito sea Dios, don Valentín ha vuelto a levantar la copa, no hay directivos de esa clase, es un directivo muy especial, estoy muy contento de ver a Toluca levantar un trofeo más”.

Enrique Meza como entrenador de Toluca (JAM Media)

“Toño es un gran entrenador, fue mi jugador en Toros Neza y era un tipo muy alegre, una muy buena persona, y agradezco a Dios que le esté yendo muy bien porque se ha entregado y ha hecho una gran labor en un equipo que ya necesitaba un titulo”, agregó Enrique Meza acerca del Turco Mohamed.

En el mural aparecen leyendas como Vicente Pereda, Nemesio Diez Riega y Valentín Diez Morodo, José Saturnino Cardozo y Héctor Mancilla, entre otros, y ‘Ojitos’ Meza mostró su orgullo de estar allí: “Es una satisfacción que la gente tenga ese aprecio por uno, pero están totalmente correspondidos y eso me llena de satisfacción porque tengo hijos, tengo nietos, esta mi esposa y todos ellos lo hemos disfrutado mucho. Qué bueno que tengo la oportunidad de compartir el mural con todos esos grandes y extraordinarios jugadores, y gente que trabajó en el club, algunos eran mayores que yo y los veía jugar”.

