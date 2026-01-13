Un golpeado Pachuca intentará lograr su primer triunfo en la temporada, cuando reciba en casa al Club León, en la continuidad de la segunda jornada del Torneo Clausura. Los ‘Tuzos’ arrancaron el año con el pie izquierdo, y saldrán al campo de juego con hambre de victoria, para empezar a crecer en la corriente tabla de posiciones.

Publicidad

Publicidad

En su primera presentación en el Clausura 2026, el equipo dirigido por Esteban Solari viene de perder por 2-0 ante Chivas en el Estadio Akron. El elenco de Guadalajara se impuso y ganó merecidamente, mientras que un Pachuca renovado y con caras nuevas recién está armándose. Esta tarde-noche será ideal para revertirlo.

Ahora bien, en pos de lograr esa necesitada victoria, los ‘Tuzos’ saldrán con un once sin Salomón Rondón, el histórico goleador venezolano y que volvió en este mercado. Luego de su paso por Oviedo, el experimentado delantero volvió a la institución y ya había sido titular la fecha pasada, pero en este juego fue relegado a banca.

Pachuca alinea sin Salomón Rondón ante León [Foto: Getty]

Publicidad

Publicidad

La razón por la cual el atacante no forma parte de la escuadra titular no tiene que ver con cuestiones físicas. Se trata de una decisión técnica de acuerdo al rival de turno. En el planteamiento del DT, imaginó que Jhonder Cadiz era el indicado para ocupar ese lugar de referencia, por características y por conocimiento de León.

Esteban Solari siempre se ha caracterizado por poner el sistema por sobre los nombres, por lo que no le pesó marginar a uno de los caudillos de la plantilla. Además, Salomón Rondón viene de tener una muy discreta actuación el partido pasado (jugó sólo 45′), y eso también influyó en la determinación del estratega para hoy.

ver también ¿Diego Valdés a León? Qué dijo el presidente de Vélez sobre el posible fichaje de La Fiera

Salomón irá al banco de suplentes este martes en el Estadio Hidalgo, y seguramente tendrá minutos en el segundo tiempo del encuentro de esta jornada 2. Si le toca ingresar, el venezolano buscará cortar una sequía de ocho juegos sin marcar. El artillero no convierte desde fines de octubre, cuando le anotó al Girona en un empate 3-3.

Publicidad

Publicidad

Con la ausencia de Salomón Rondón entre los elegidos, la alineación inicial de Pachuca para recibir a León estará conformada de la siguiente manera: Carlos Moreno; Alan Mozo, Eduardo Bauermann, Sergio Barreto, Brian García; Christian Rivera, Elías Montiel, Alan Bautista; Oussama Idrissi; Robert Nunes y Jhonder Cádiz. ¿Habrá rato para el venezolano?