Es tendencia:
logotipo del encabezado
Liga MX

¿Por qué no juega Salomón Rondón en Pachuca vs. León por la jornada 2 del Clausura 2026?

El 'killer' venezolano no aparece en la alineación de Pachuca para el encuentro de este martes. El motivo.

Por Martín Zajic

Sigue a Bolavip en Google!
Salomón Rondón no será titular ante el León.
© Getty ImagesSalomón Rondón no será titular ante el León.

Un golpeado Pachuca intentará lograr su primer triunfo en la temporada, cuando reciba en casa al Club León, en la continuidad de la segunda jornada del Torneo Clausura. Los ‘Tuzos’ arrancaron el año con el pie izquierdo, y saldrán al campo de juego con hambre de victoria, para empezar a crecer en la corriente tabla de posiciones.

Publicidad

En su primera presentación en el Clausura 2026, el equipo dirigido por Esteban Solari viene de perder por 2-0 ante Chivas en el Estadio Akron. El elenco de Guadalajara se impuso y ganó merecidamente, mientras que un Pachuca renovado y con caras nuevas recién está armándose. Esta tarde-noche será ideal para revertirlo.

Ahora bien, en pos de lograr esa necesitada victoria, los ‘Tuzos’ saldrán con un once sin Salomón Rondón, el histórico goleador venezolano y que volvió en este mercado. Luego de su paso por Oviedo, el experimentado delantero volvió a la institución y ya había sido titular la fecha pasada, pero en este juego fue relegado a banca.

Pachuca alinea sin Salomón Rondón ante León [Foto: Getty]

Pachuca alinea sin Salomón Rondón ante León [Foto: Getty]

Publicidad

La razón por la cual el atacante no forma parte de la escuadra titular no tiene que ver con cuestiones físicas. Se trata de una decisión técnica de acuerdo al rival de turno. En el planteamiento del DT, imaginó que Jhonder Cadiz era el indicado para ocupar ese lugar de referencia, por características y por conocimiento de León.

Esteban Solari siempre se ha caracterizado por poner el sistema por sobre los nombres, por lo que no le pesó marginar a uno de los caudillos de la plantilla. Además, Salomón Rondón viene de tener una muy discreta actuación el partido pasado (jugó sólo 45′), y eso también influyó en la determinación del estratega para hoy.

¿Diego Valdés a León? Qué dijo el presidente de Vélez sobre el posible fichaje de La Fiera

ver también

¿Diego Valdés a León? Qué dijo el presidente de Vélez sobre el posible fichaje de La Fiera

Salomón irá al banco de suplentes este martes en el Estadio Hidalgo, y seguramente tendrá minutos en el segundo tiempo del encuentro de esta jornada 2. Si le toca ingresar, el venezolano buscará cortar una sequía de ocho juegos sin marcar. El artillero no convierte desde fines de octubre, cuando le anotó al Girona en un empate 3-3.

Publicidad

Con la ausencia de Salomón Rondón entre los elegidos, la alineación inicial de Pachuca para recibir a León estará conformada de la siguiente manera: Carlos Moreno; Alan Mozo, Eduardo Bauermann, Sergio Barreto, Brian García; Christian Rivera, Elías Montiel, Alan Bautista; Oussama Idrissi; Robert Nunes y Jhonder Cádiz. ¿Habrá rato para el venezolano?

Mientras tiene nuevos refuerzos, León podría perder a una figura vital para Ignacio Ambriz

ver también

Mientras tiene nuevos refuerzos, León podría perder a una figura vital para Ignacio Ambriz

martín zajic
Martín Zajic
Lee también
Necaxa anunció al reemplazo de Diber Cambindo
Liga MX

Necaxa anunció al reemplazo de Diber Cambindo

León presentó un refuerzo... ¡recordando el peor momento de su carrera!
Toluca FC

León presentó un refuerzo... ¡recordando el peor momento de su carrera!

¿León ficha a Diego Valdés? La contundente frase del presidente de Vélez
Liga MX

¿León ficha a Diego Valdés? La contundente frase del presidente de Vélez

Alexis Vega será operado y le da un nuevo dolor de cabeza a Toluca
Toluca FC

Alexis Vega será operado y le da un nuevo dolor de cabeza a Toluca

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo