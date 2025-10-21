Qué partidos se juegan HOY martes 21 de octubre por la jornada 14 del Apertura 2025 de la Liga MX

Después de un fin de semana intenso y con partidos muy atractivos, los futbolistas mexicanos no tendrán mucho descanso porque deberán volver a la acción a mitad de semana por una nueva jornada del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX.

Este martes 21 de octubre comienza la jornada 14 del certamen, y de a poco empieza a definirse qué equipos estarán en los playoffs, quiénes jugarán el Play-In y cuáles se quedarán con las manos vacías, por lo que deberán prepararse para la próxima temporada.

En el día de hoy habrá cuatro duelos que pueden generar algunos cambios en la tabla de posiciones, especialmente en los que disputen América, Rayados y Cruz Azul, que son los mejor posicionados junto a Toluca y que pelearán por el liderato hasta el final.

Partidos de hoy por el Apertura 2025

Necaxa vs. Cruz Azul: 19:00 hs de la CDMX

19:00 hs de la CDMX América vs. Puebla: 19:00 hs de la CDMX

19:00 hs de la CDMX Mazatlán vs. Santos Laguna: 21:05 hs de la CDMX

21:05 hs de la CDMX Rayados de Monterrey vs. Juárez FC: 21:05 hs de la CDMX

El resto de la jornada continuará entre miércoles y jueves, donde equipos como Chivas, Pumas y Toluca también buscarán seguir sumando puntos en la recta final de la fase regular.