¿Por qué no juegan Paulinho y Marcel Ruiz en Toluca vs. Mazatlán por el Apertura 2025?

Toluca sorprendió con una formación titular sin dos de sus estrellas para el juego de hoy. El motivo de sus bajas.

Por Martín Zajic

Marcel y Paulinho no serán de la partida ante Mazatlán.
Marcel y Paulinho no serán de la partida ante Mazatlán.

Toluca vuelve a jugar en casa luego de la paliza entre-semana ante Monterrey, y lo hará con el envión anímico que le dejó esa goleada ante su público: tras superar al gigante, ahora le toca recibir al humilde Mazatlán, que llega al ‘Infierno’ con aspiraciones de dar la sorpresa y llevarse algo que no sea una derrota ante el campeón.

Muchos aficionados esperaban que después de semejante actuación de alto nivel ante Rayados, Antonio Mohamed repitiese el equipo que le propinó una ‘sandunga’ al conjunto regio. Sin embargo, el entrenador sorprendió con la alineación y hará algunos cambios para verse las caras ante los ‘Cañoneros’ esta tarde en el Nemesio Diez.

Las novedades más destacadas del once inicial de los ‘Diablos Rojos’ son las ausencias de Marcel Ruiz y Paulinho, dos futbolistas que son estrellas y titulares indiscutidos en el esquema del ‘Turco’. Al conocerse las formaciones, tanto el mediocampista central de selección como el goleador portugués salieron dentro del banquillo de relevos.

Toluca irá de arranque sin Paulinho ni Marcel

Toluca irá de arranque sin Paulinho ni Marcel [Foto: getty]

En esta ocasión, las salidas del equipo de Marcel y Paulinho tienen que ver con una planificación previa del cuerpo técnico para dosificar cargas y darle descanso a jugadores que vienen de hacer un gran desgaste. Por experiencias previas, el estratega argentino y sus auxiliares no quieren sufrir bajas por lesión a futuro y lo previenen de esta manera.

Con las suplencias del volante y del delantero, la alineación elegida por Mohamed para el juego entre Toluca y Mazatlán saldrá al campo de la siguiente manera: Hugo González; Santiago Simón,Antonio Briseño, Bruno Méndez, Mauricio Isáis; Héctor Herrera, Fernando Arce; Jesús Angulo, Nicolás Castro, Alexis Vega; Robert Morales.

El partido Toluca vs. Mazatlán tendrá lugar HOY sábado 27 de septiembre, en el Estadio Nemesio Díez, desde las 19.00 horas CDMX, por la jornada 11 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX. El cotejo vespertino entre ‘Diablos Rojos’ y ‘Cañoneros’ será transmitido en todo el país únicamente por medio de las pantallas de Caliente TV y FOX.

