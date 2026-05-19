Antonio Mohamed concentra por estos días la atención de todos quienes forman parte del mundo Toluca. El DT multicampeón con los ‘Diablos Rojos‘ aún no anunció qué será de su futuro y, por sus condiciones contractuales, reina la incertidumbre a su alrededor. Tras un año y medio de dar vuelta la página del club, el argentino alarma al público escarlata.

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El entrenador del equipo choricero tiene una cláusula de salida a mitad de año que, según varios trascendidos, tendría intenciones de ejecutarla el ‘Turco’. Sin embargo, el propio estratega jamás ha dado a entender haber tomado una decisión favorable o en contra de su continuidad. Así, hacía falta una palabra oficial que traiga claridad sobre la novela.

En este contexto, Francisco Suinaga, presidente ejecutivo del Toluca, platicó con la prensa durante un evento público y fue interrogado respecto a este tema de discusión general. El directivo contestó sobre la posibilidad de perder al técnico en el próximo mercado de fichajes, y sin explayarse demadiado, dio a conocer el estado momentáneo de la situación.

Toluca aguarda la decisión de Mohamed [Foto: Getty]

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“Tony es un gran capitán que tenemos al frente del equipo, y los logros hablan solos. ¿Su futuro? Eso ni siquiera se ha tocado, él está feliz, nosotros estamos felices. No es algo que estemos discutiendo ni evaluando. Hoy estamos enfocados de aquí al sábado 30 en el partido (de Concachampions) y esperemos la celebración, después ya veremos muchas cosas…”, señaló Francisco Suinaga en conversación con Multimedios Deportes.

“¿Que lo quieren en Argentina? Un técnico tan exitoso y un proyecto tan bueno como el de Toluca tiene mucha atención a su alrededor . Siempre habrá interés en lo que estamos haciendo y en la capacidad que tiene Antonio Mohamed como director técnico, eso es natural y es un hecho. Pero él tiene un año más de contrato…“, manifestó el mandamás de los Diablos Rojos al platicar con los reporteros, ansiosos por la definición de la continuidad del DT.

Francisco Suinaga expresó su ilusión por la final de la Concachampions:

Tras el golpazo que representó la eliminación ante Pachuca en cuartos de final de la Liga MX, el directivo aseguró que nadie quiso echar por la borda la Liguilla y que fue producto del fixture. El presidente ejecutivo de Toluca le transmitió a los fanáticos tranquilidad y sobre todo foco en la definición internacional ante Tigres UANL de dentro de unos días.

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“El equipo está trabajando a tope, muy ilusionado, y sabiendo que desde el inicio dijimos que la prioridad era la CONCACAF. Nos enfocamos en la Copa, pero no quiere decir que hayamos tirado el tricampeonato. Honestamente con las lesiones, las bajas, el calendario que tuvimos, la demanda, ya sin Jesús ni Alexis, era complicado competir. Pero bueno, competimos hasta donde pudimos, el tricampeonato era una ilusión pero el foco y la prioridad era la CONCACAF, y afortunadamente estamos en la final. Vamos a pelearla a tope, va a ser un evento muy importante y esperemos ganar y levantar una copa más”, se explayó Suinaga en zona mixta con los medios, optimista con la final que se viene ante Tigres.

En esa misma línea, la autoridad del Toluca bajó línea sobre el estado de salud de varias figuras, que habían quedado tocadas físicamente tras el trajín de ambos torneos. “Llegará al 100% el equipo, estamos recuperando a algunos de los lesionados y esperemos tener el plantel completo. Sabemos que los seleccionados no estarán pero también les dedicaremos el partido”, señaló el entrevistado, expectante a conseguir el quinto trofeo en el último año y medio.

Francisco Suinaga trató el tema del mercado de fichajes de verano:

En este primer semestre del año, la afición de Toluca comentó en reiteradas oportunidades que notaban que el plantel se quedó corto para las aspiraciones que tenía el club. Los Diablos Rojos acabaron la primera mitad del 2026 sin demasiadas variantes, con el incidente de los lesionados y de los llamados a Selección Mexicana para el Mundial.

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“Yo creo que tenemos una plantilla muy vasta y muy completa, tanto los titulares como los que entran. Igualmente, cada vez la demanda es más grande, la competencia es más grande, y el plantel tiene que estar a la altura de todo lo que jugamos“, fue la contestación de Francisco Suinaga al ser interpelado sobre el libro de pases. El mandatario hizo ‘sí’ con la cabeza, sobre la búsqueda de nuevas contrataciones para la próxima ventana.

El presidente hizo énfasis en que, en caso de ganar la Concachampions, necesitarán un equipo con alternativas pensando en la Copa Intercontinental. “Es muy importante, por eso le dimos esa prioridad y queremos ir a Los Ángeles, al Campeón de Campeones, después jugar el Campeones Cup, competir en el Mundial de Clubes y en todas las competencias, a pesar del reto y el sacrificio que implica poner a tope a todos los jugadores en partidos muy seguidos”, concluyó el dirigente de Toluca.

Francisco Suinaga habló de todo antes de la final.