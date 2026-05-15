El Toluca de Antonio Mohamed disputa el próximo 30 de mayo la final de la Concachampions contra Tigres.

Toluca está a pocos días de jugar el partido por el que proyectó todo el semestre: la final de la Concachampions 2026 frente a Tigres. Antonio Mohamed remarcó una y otra vez que el objetivo del equipo estaba puesto en esta competición después de coronarse como bicampeón de la Liga MX.

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El futuro del ‘Turco’ es incierto y existe la posibilidad de que el entrenador argentino abandone Toluca una vez que termine el semestre. El propio DT aseguró que existe una cláusula en su contrato para desvincularse. Mientras tanto, en Argentina vinculan a Antonio Mohamed con Boca Juniors.

Roberto Leto, periodista argentino que cubre la información del Xeneize hace décadas, aseguró en el programa ‘Se habla así’ de DSports que al Turco Mohamed le encantaría dirigir a Boca Juniors y reveló que en 2023 tuvo pláticas con la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme (en ese momento eligieron a Jorge Almirón).

La historia entre Antonio Mohamed y Boca lleva varios años e incluso el técnico escarlata manifestó su intención de dirigir al Xeneize en varias oportunidades; la más reciente fue en diciembre del año pasado en TyC Sports, canal deportivo argentino.

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"AL TURCO MOHAMED LE ENCANTARÍA DIRIGIR A BOCA"



La información de Roberto Leto sobre el deseo del DT argentino de sentarse en el banco Xeneize.#SeHablaAsíEnDSPORTS pic.twitter.com/bbBz2hhtP6 — DSPORTS (@DSports) May 15, 2026

¿Puede irse el Turco Mohamed?

De todos modos, el periodista argentino contó que la prioridad de Boca sería Néstor Lorenzo, actual técnico de Colombia. Además, el ‘Turco’ ha dicho que si se va de los Diablos Rojos es para descansar y que no sería ético de su parte tomar el mando de otro equipo de inmediato, aunque esto no asegura que no lo haga en las próximas semanas.

Toluca tiene el gran objetivo de ganar la Concachampions 2026 para sumar un título internacional (no lo hace desde 2003) y para asegurarse un lugar en el próximo Mundial de Clubes 2029. El Estadio Nemesio Díez estará repleto de aficionados el próximo 30 de mayo en la final contra Tigres.

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En síntesis