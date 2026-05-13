El equipo mexicano platica con sus pares uruguayos por el posible traspaso de un jugador escarlata. Las novedades.

Toluca aún no terminó de cobrar todo el dinero que le corresponde por la transferencia pasada de Leo Fernández, pero aún así, una nueva operación podría tener lugar. Uno de sus jugadores es pretendido por Peñarol, el gigante de Uruguay y multicampeón del continente, que busca reforzarse pensando en la Copa Libertadores de América.

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Según dio a conocer el reconocido portal celeste Carve Deportiva, el ‘Manya’ está interesado en Anderson Duarte, delantero charrúa que Toluca fichó tiempo atrás desde el Defensor Sporting. El extremo derecho pertenece a los ‘Diablos Rojos’; sin embargo, actualmente no forma parte de la plantilla escarlata que comanda el DT Antonio Mohamed.

El futbolista nacido en Tacuarembó, de apenas 22 años de edad, se encuentra a préstamo en Atlético San Luis, su segunda cesión desde su llegada al Toluca. Anteriormente, había tenido un paso por Mazatlán durante dos torneos, y actualmente se desempeña en el conjunto de Potosí. Por ello, la ingeniería puede ser un poco más compleja.

Anderson Duarte, con la del Atleti, enfrentando a Toluca [Foto: Getty]

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Peñarol ya habría entrado en contacto con sus pares del equipo choricero, y ahora queda resolver si se puede rescindir la cesión vigente. Lo que puede ayudar a destrabar la situación, es cierto, es que Anderson Duarte no ha tenido demasiado protagonismo en su actual club: apenas 313 minutos repartidos en diez partidos diferentes.

En el futbol uruguayo, el delantero había tenido un notable rendimiento en Defensor, y de allí le guardan un gran recuerdo. Ahora bien, en Toluca apenas pudo jugar 132 minutos entre 7 juegos, donde marcó 1 gol. Había sido un fichaje a largo plazo, pero el ‘Turco’ tenía otras variantes por delante y el jugador optó por salir a buscar continuidad.

En este escenario, la directiva vería con buenos ojos una salida a préstamo a Peñarol, por tratarse de un destino óptimo, y sobre todo, de un lugar donde lo quieren. Se trata de un pedido del entrenador Diego Aguirre, lo cual también le da una luz verde extra de parte de las autoridades de la institución escarlata, que solo buscan revalorizarlo y potenciarlo.

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Por el momento, las pláticas entre clubes recién están iniciando, y los próximos pasos son delinear las características de la operación, además de conversar con Atlético San Luis. Si bien Peñarol no está en condiciones de re-comprarlo, el negocio podría tener un formato de cesión con cargo, que le permita a Toluca recibir un ingreso y además volver a contar con el futbolista en un futuro.