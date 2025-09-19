Toluca es el vigente campeón de la Liga MX y quiere revalidar el título. El equipo de Antonio Mohamed se ubica 4° actualmente en el Apertura 2025 y este sábado se presentará en el Estadio Akron para enfrentar a Chivas e intentará seguir con una marca que nadie tiene en el torneo.

Ningún equipo en la Liga MX ha convertido más goles que los Diablos Rojos después de ocho jornadas. Toluca anotó 19 tantos hasta el momento y el segundo conjunto más goleador es Rayados, el líder del Apertura 2025, con 18 anotaciones en total.

El equipo escarlata solo se quedó sin convertir un gol en un partido, que fue en la derrota por 1-0 ante Cruz Azul en la pasada sexta jornada. Luego Toluca anotó más de un gol en todas las fechas salvo en lo que fue el empate por 1-1 con Pumas.

Si bien Antonio Mohamed es conocido por armar equipos más ‘defensivos’, Toluca ha mostrado tener un poderío ofensivo importante con Paulinho a la cabeza. Aunque por ejemplo el técnico argentino manifestó que les faltó contundencia en lo que fue la victoria por 3-1 contra Puebla el fin de semana pasado.

Todavía faltan varias fechas para que finalice la etapa regular, pero Toluca está bien encaminado para clasificar dentro de los primeros puestos. Los Diablos Rojos se enfrentan este sábado con Chivas y el Rebaño Sagrado viene de ganar el Clásico Nacional, por lo que estará con la moral alta para enfrentar al vigente campeón.

Los equipos más goleadores del Apertura 2025

Toluca (19 goles) Rayados (18 goles) Cruz Azul (16 goles) América (16 goles) Tigres (16 goles) Xolos (14 goles) Atlas (14 goles)

Los resultados de Toluca hasta la fecha 8 del Apertura 2025