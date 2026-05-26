Toluca, una las instituciones más grandes del futbol mexicano, tiene ya la certeza interna de que contará de entrada con dos representantes en el próximo Mundial 2026. Las citaciones confirmadas llevan a los pasillos del Nemesio Diez un orgullo absoluto, por todo lo que significa vestir y defender los colores de la nación en un torneo así.

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En principio, el cuadro escarlata sabe que Alexis Vega y Jesús Gallardo son los convocados asegurados para la próxima Copa del Mundo. El capitán y el subcapitán de Toluca respectivamente, fueron los elegidos por el cuerpo técnico del ‘Tri’ para integrar la lista. Desde hace tiempo se encuentran concentrados con el equipo del ‘Vasco’.

La lista definitiva de la Selección Mexicana todavía no fue dada a conocer, y eso tiene que ver con que todavía hay futbolistas con chances de meterse en la nómina final. Uno de ellos es uno del Toluca, Marcel Ruiz, que aún puede ser llamado por el entrenador de la escuadra nacional para ser parte de los 26 de la delegación.

Toluca recibirá dinero por Vega y Gallardo [Foto: TFC]

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¿Cuánto dinero cobra Toluca por los convocados al Mundial 2026 con México?

No solo será el honor de tener jugadores en la Selección lo que gana el club por esas citaciones de Alexis Vega y Jesús Gallardo. FIFA premiará a la institución con un bono económico por tener convocados a la próxima Copa del Mundo. Esta medida forma parte del “Programa de Ayuda” del organismo, que se implementa desde la edición pasada del certamen.

En este contexto, el equipo choricero recibirá 11 mil dólares por día por cada jugador que tendrá en la cita mundialista. Según la normativa, se contabiliza desde el 25 de mayo (fecha que la entidad toma como ‘liberación’ del futbolista) hasta el fin de su participación en el Mundial. De este modo, se engrosará el monto para el Toluca por sus convocados.

Si solo Alexis Vega y Jesús Gallardo son los escarlatas elegidos, los ‘Diablos Rojos’ cobrarán de mínima 682 mil dólares, equivalente a 11,8 millones de pesos mexicanos. Se trata de 31 días, que comprenden desde ese plazo inicial que estipula FIFA, hasta el fin de la fase de grupos, pues México juega su último partido el 24 de junio. Si el ‘Tri’ pasa de fase, será más dinero para Toluca, dado que se sigue enumerando por día.

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Por otra parte, si analizamos el mismo escenario pero contemplando una posible convocatoria de Marcel Ruiz, la cifra cambia. Al triplicar el monto invididual que deja la presencia de cada jugador, si van los tres, ingresarían de mínima 1.02 millones de dólares a las arcas del club. Por supuesto que a Toluca lo que más le conviene es que sean llamados todos. ¿Será?