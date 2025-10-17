Así quedó la tabla de posiciones de la Ligue 1 tras el empate del PSG ante Estrasburgo

Este viernes 17 de octubre se inauguró la Jornada 8 de la edición 2025-26 de la Ligue 1 con un emocionante empate entre PSG y Estrasburgo. El mismo finalizó con un increíble marcador por 3-3 en el Parc de Princes y ahora los parisinos puede perder el liderato.

Publicidad

Publicidad

ver también ¿Por qué Ousmane Dembélé ganó el Balón de Oro 2025? Los criterios de France Football para la premiación

Con goles de Bradley Barcola, Gonzalo Ramos y Senny Mayulu, el dueño de casa salvó el liderato al menos hasta que jueguen Lyon y Marsella. Si alguno gana, superarán a los dirigidos por Luis Enrique y relegarán al cuadro rojiazul al segundo lugar.

De momento, el actual campeón de la Champions League lidera con 17 unidades, seguido por el Estrasburgo con 16. En tanto, agazapados, esperan los Leones y los Olímpicos, ambos con 15 puntos. Con 13, Mónaco y Lens también se ilusionan con pelear el torneo en caso de ganar este fin de semana.

La tabla de la Ligue 1

Publicidad

Publicidad

ver también El mensaje de PSG a Pumas UNAM tras el anuncio de Keylor Navas y su fichaje: “¡Buena..!”

La Jornada 8 de la Ligue 1 2025-26

Sábado 18/10

Niza vs. Lyon

Angers vs. Mónaco

Marsella vs. Le Havre

Domingo 19/10