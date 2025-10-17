Así quedó la tabla de posiciones de la Ligue 1 tras el empate del PSG ante Estrasburgo

Este viernes 17 de octubre se inauguró la Jornada 8 de la edición 2025-26 de la Ligue 1 con un emocionante empate entre PSG y Estrasburgo. El mismo finalizó con un increíble marcador por 3-3 en el Parc de Princes y ahora los parisinos puede perder el liderato.
ver también
¿Por qué Ousmane Dembélé ganó el Balón de Oro 2025? Los criterios de France Football para la premiación
Con goles de Bradley Barcola, Gonzalo Ramos y Senny Mayulu, el dueño de casa salvó el liderato al menos hasta que jueguen Lyon y Marsella. Si alguno gana, superarán a los dirigidos por Luis Enrique y relegarán al cuadro rojiazul al segundo lugar.
De momento, el actual campeón de la Champions League lidera con 17 unidades, seguido por el Estrasburgo con 16. En tanto, agazapados, esperan los Leones y los Olímpicos, ambos con 15 puntos. Con 13, Mónaco y Lens también se ilusionan con pelear el torneo en caso de ganar este fin de semana.
La tabla de la Ligue 1
ver también
El mensaje de PSG a Pumas UNAM tras el anuncio de Keylor Navas y su fichaje: “¡Buena..!”
La Jornada 8 de la Ligue 1 2025-26
Sábado 18/10
- Niza vs. Lyon
- Angers vs. Mónaco
- Marsella vs. Le Havre
Domingo 19/10
- Lens vs. Paris FC
- Rennes vs. Auxerre
- Toulouse vs. Metz
- Lorient vs. Brest
- Nantes vs. Lille