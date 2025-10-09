Gilberto Mora despertó la atención de varios clubes europeos desde hace unas semanas atrás mientras brillaba jugando en su club, Xolos de Tijuana, y también con los pocos minutos que tuvo con la Selección Mexicana mayor que dirige Javier Aguirre.

Ahora, todo el mundo del futbol está hablando de él, ya que se hizo ver aún más durante el Mundial Sub-20 de Chile 2025. El mediocampista es la gran figura del Tri en la competición internacional tras anotar tres goles y repartir dos asistencias en cuatro partidos, logrando que el Tri esté en cuartos de final.

Anteriormente se dijo que Real Madrid, Manchester United y PSG, entre otros clubes, ya lo tenían en la mira, y no se descartaba la posibilidad de que avancen por él en el futuro. Y en las últimas horas otro gigante del Viejo Continente se habría interesado en él.

¿Qué equipo quiere a Gilberto Mora?

Según reveló el periodista Julio Rodríguez, con información de César Luis Merlo, Barcelona se interesó en Gilberto Mora luego del partido entre México y España en el Mundial. El club catalán ya se habría contactado para averiguar la situación del futbolista, y Rafael Márquez podría ser la clave para que se lleven a cabo las negociaciones.

¿Qué dijo la agente de Gilberto Mora sobre su futuro?

Rafela Pimienta, representante de Gilberto Mora, dejó en claro que tendrán que pagar mucho dinero para sacar al mediocampista del futbol mexicano: “¿15 millones de dólares? Con 15 millones de euros no me compro ni una pierna de Gilberto Mora, ja”.

Justamente en 365 Scores México informaron que la agente de Mora y el club de Tijuana habrían acordado que solamente lo venderían en caso de que llegue una oferta que ronde los 20 millones de euros, sabiendo que es un diamante en bruto que deben valorar.

