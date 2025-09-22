¿Por qué Ousmane Dembélé ganó el Balón de Oro 2025? Los criterios de France Football para la premiación

Fin del misterio: Ousmane Dembélé es el flamante ganador del Balón de Oro 2025. En una de las votaciones más reñidas de los últimos años, el delantero de PSG superó a Lamine Yamal y se sumó a la prestigiosa lista de futbolistas que consiguieron el galardón de la revista France Football.

La UEFA Champions League suele tener un peso importante en la votación y esta vez no fue la excepción. No obstante, lo cierto es que Lamine también había hecho méritos para ganar el trofeo a base de actuaciones determinantes no solo en la Liga de Campeones (hasta semifinales), sino también en LaLiga de España y otros torneos como la Copa del Rey o la Supercopa de España.

Los argumentos de Ousmane Dembélé para ganar el Balón de Oro 2025:

Estos fueron los logros de Ousmane Dembélé en la temporada 2024-25 que lo llevaron a imponerse en la votación del Balón de Oro:

Campeón de la UEFA Champions League 2024-25 con PSG

con PSG Campeón de la Ligue 1 2024-25 con PSG

con PSG Campeón de la Copa de Francia 2024-25 con PSG

con PSG Máximo goleador de la UEFA Champions League 2024-25

Mejor jugador de la UEFA Champions League 2024-25

Mejor jugador de la Ligue 1 2024-25

Goles: 35

Asistencias: 16

Ousmane Dembélé con el trofeo de la UEFA Champions League (GETTY IMAGES)

¿Cuáles son los criterios de France Football para la entrega del Balón de Oro 2025?

Actuaciones individuales y carácter decisivo : Se valora el rendimiento del jugador durante la temporada (goles, asistencias, actuaciones en partidos importantes, influencia directa en resultados).

: Se valora el rendimiento del jugador durante la temporada (goles, asistencias, actuaciones en partidos importantes, influencia directa en resultados). Títulos obtenidos : Aunque se trata de un galardón individual, los logros colectivos juegan un rol clave en la votación.

: Aunque se trata de un galardón individual, los logros colectivos juegan un rol clave en la votación. Fair Play: En tercer orden, se toma en cuenta la conducta tanto adentro como afuera del campo del futbolista nominado.

¿Quiénes votan en el Balón de Oro?

El premio lo entrega France Football, pero la revista francesa prácticamente no tiene incidencia en la elección del ganador. Por el contrario, hay un jurado compuesto por 100 periodistas de los 100 países mejor posicionados en el ranking FIFA para la categoría masculina; y 50 periodistas para la femenina, seleccionados según el ranking femenino. Cada uno elige un Top 10 que le otorgará un puntaje a cada jugador.

Sistema de puntos del Balón de Oro: