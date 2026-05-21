Tras el final de la temporada, los aficionados del Real Betis valoraron a Álvaro Fidalgo: ¿Aprobado?

Luego de haber brillado en el América, Álvaro Fidalgo se ganó la posibilidad de ser comprado por el Real Betis para pasar al futbol europeo, a su país de nacimiento y a tener la oportunidad de lucirse ante los ojos del mundo. Ahora, con la temporada casi finalizada (solo resta un encuentro de LaLiga), los aficionados del elenco sevillano analizaron el rendimiento del Maguito y no dudaron.

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En una encuesta que realizó Bolavip a los fanáticos que se acercaron al Camp Nou para disfrutar del encuentro ante Barcelona por la Jornada 37 de la competencia doméstica, se les preguntó qué opinaban del nivel que el mexicano había dejado en su primera temporada como bético. En ese sentido, aquellos que ocupan las gradas fueron generosos con el centrocampista y lo aprobaron con creces.

Fidalgo recibió la aprobación de los fanáticos del Real Betis

Aunque las opiniones daban para todo, mayormente se coincidió en el hecho de que Fidalgo no recibió demasiadas oportunidades para desarrollar su juego, pero que aún así estaban conformes con su presentación por lo que recibió una unánime aprobación en una escala del 1 al 10 en la que osciló entre los 6 y 8 puntos.

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Vale destacar que el ánimo del mundo Betis está de fiesta. El equipo realizó una temporada sobresaliente y consiguió la clasificación a la UEFA Champions League de la próxima temporada, por lo que todos son bienvenidos a la fiesta, aunque se espera una definición por el futuro de Fidalgo para determinar si será parte de la rotación en la siguiente campaña que será larga o si buscará un cambio de aire.

Desde su llegada a LaLiga, el nacido en Real Oviedo acumula un total de 12 partidos en todas las competencias y un gol. La buena noticia para el Betis es que se espera que Álvaro tenga participación estelar en el próximo Mundial con México en un centro del campo que lo necesita con buen nivel para ilusionarse con llegar lejos en la competencia más esperada.

En síntesis

Aficionados del Real Betis calificaron con notas de 6 a 8 puntos la primera temporada de Álvaro Fidalgo en el club.

calificaron con notas de la primera temporada de en el club. El mediocampista asturiano registra 12 partidos disputados y un gol anotado con el conjunto sevillano.

disputados y anotado con el conjunto sevillano. Se espera que Fidalgo tenga una participación protagónica con la Selección de México en la próxima Copa del Mundo.