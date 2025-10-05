LaLiga de España 2025-26 tiene nuevo líder. Barcelona le había quitado la punta a Real Madrid luego de la derrota de la Casa Blanca con Atlético de Madrid en el derby, pero los de Xabi Alonso se repusieron contra Villarreal y quien sufrió un duro revés esta vez fueron los culés en su visita a Sevilla por la Jornada 8.

Publicidad

Publicidad

Los comandados por Hansi Flick dependían de sí mismos para llegar al parón internacional en lo más alto de la tabla de posiciones del campeonato doméstico, pero fueron vapuleados por 4-1 este domingo en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán sin Raphinha ni Lamine Yamal y volvieron a quedar por debajo del Real Madrid.

Jugadores de Sevilla celebran la victoria ante Barcelona (GETTY IMAGES)

De esta manera, el podio de LaLiga antes de la fecha FIFA terminó con el Merengue en lo más alto, Barcelona como escolta y Villarreal en la tercera posición. El cuarto lugar podría ser para Atlético de Madrid, siempre y cuando salga victorioso de su visita a Celta de Vigo.

Publicidad

Publicidad

ver también Mientras Lamine Yamal gana 15 millones en Barcelona, el salario de Gilberto Mora en Xolos de Tijuana

La tabla de posiciones de LaLiga de España 2025-26

Próximos partidos de la Jornada 8 de LaLiga de España