¿Juega Lamine Yamal? Las alineaciones confirmadas de Sevilla vs. Barcelona por la Jornada 8 de LaLiga 2025-26

Barcelona quiere recuperar el liderato en la liga española y le toca visitar a Sevilla en búsqueda de tres puntos vitales para lo que se viene.

Por Ramiro Canessa

Sevilla vs. Barcelona por LaLiga.
© Getty ImagesSevilla vs. Barcelona por LaLiga.

Barcelona, vigente campeón de la liga española, quiere recuperar el liderato del torneo este domingo cuando le toque visitar a Sevilla a las 8:45 horas de la CDMX. Los dirigidos por Hansi Flick vienen de sufrir un golpe en la Champions League y tienen revancha rápida para volver a sonreír.

Keylor Navas eligió al mejor entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo: "Más que todo…"

Keylor Navas eligió al mejor entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo: "Más que todo…"

Real Madrid ganó su partido este sábado por 3-1 ante el Villarreal y, hasta el momento, es líder del certamen. Sin embargo, si los culés consiguen una victoria fuera de casa volverán a ser primeros, ya que por ahora están invictos después de siete jornadas.

Por delante tendrán a un rival que ha sido muy irregular en lo que va de la temporada. Matías Almeyda, exentrenador de Chivas, quiere dar el batacazo en su estadio ante uno de los mejores equipos del mundo y cortar el buen momento del conjunto azulgrana.

El equipo que será local está en el puesto 10 de la tabla de posiciones y sumó 10 puntos hasta el momento. Ganaron tres partidos, perdieron tres y empataron el restante.

Mientras Lionel Messi gana 12 millones en Inter Miami, el salario de Gilberto Mora en Xolos de Tijuana

Mientras Lionel Messi gana 12 millones en Inter Miami, el salario de Gilberto Mora en Xolos de Tijuana

Alineación de Sevilla para recibir a Barcelona

  • Odysseas Vlachodimos
  • José Ángel Carmona
  • César Azpilicueta
  • Marcao Teixeira
  • Gabriel Suazo
  • Lucien Agoumé
  • Batista Mendy
  • Djibril Sow
  • Rubén Vargas
  • Isaac Romero
  • Alexis Sánchez

Alineación de Barcelona para visitar a Sevilla

  • Wojciech Szczesny
  • Jules Koundé
  • Ronald Araújo
  • Pau Cubarsí
  • Gerard Martín
  • Frenkie de Jong
  • Pedri
  • Dani Olmo
  • Marcus Rashford
  • Ferrán Torres
  • Robert Lewandowski
ramiro canessa
Ramiro Canessa
