¿Juega Lamine Yamal? Las alineaciones confirmadas de Sevilla vs. Barcelona por la Jornada 8 de LaLiga 2025-26

Barcelona, vigente campeón de la liga española, quiere recuperar el liderato del torneo este domingo cuando le toque visitar a Sevilla a las 8:45 horas de la CDMX. Los dirigidos por Hansi Flick vienen de sufrir un golpe en la Champions League y tienen revancha rápida para volver a sonreír.

Publicidad

Publicidad

ver también Keylor Navas eligió al mejor entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo: “Más que todo…”

Real Madrid ganó su partido este sábado por 3-1 ante el Villarreal y, hasta el momento, es líder del certamen. Sin embargo, si los culés consiguen una victoria fuera de casa volverán a ser primeros, ya que por ahora están invictos después de siete jornadas.

Por delante tendrán a un rival que ha sido muy irregular en lo que va de la temporada. Matías Almeyda, exentrenador de Chivas, quiere dar el batacazo en su estadio ante uno de los mejores equipos del mundo y cortar el buen momento del conjunto azulgrana.

El equipo que será local está en el puesto 10 de la tabla de posiciones y sumó 10 puntos hasta el momento. Ganaron tres partidos, perdieron tres y empataron el restante.

Publicidad

Publicidad

ver también Mientras Lionel Messi gana 12 millones en Inter Miami, el salario de Gilberto Mora en Xolos de Tijuana

Alineación de Sevilla para recibir a Barcelona

Odysseas Vlachodimos

José Ángel Carmona

César Azpilicueta

Marcao Teixeira

Gabriel Suazo

Lucien Agoumé

Batista Mendy

Djibril Sow

Rubén Vargas

Isaac Romero

Alexis Sánchez

Alineación de Barcelona para visitar a Sevilla