En el marco de la Jornada 8 de LaLiga 2025-26, Barcelona visita al Sevilla en el Estadio Ramón Sánchez Pizjuán de la ciudad de Sevilla desde las 8:15 horas (Ciudad de México). El presentes dispares, ambos equipos buscarán ganar el compromiso.

Para este encuentro, el director técnico Hans-Dieter Flick no contará con jugadores que son muy importantes. El joven español Lamine Yamal y el atacante brasileño Raphinha estarán ausentes por lesión. Mientras el primero sufrió una nueva lesión en el pubis, que ya lo había marginado de algunos partidos, el segundo aún no terminó de recuperarse de una lesión en el tercio medio del bíceps femoral del muslo derecho.

¿Quiénes serán los reemplazos de Lamine Yamal y Raphinha en Sevilla vs. Barcelona?

Con esta noticia, los atacantes Ferrán Torres y Marcus Rashford se harán cargo de las bandas en el ataque. Ambos estarán a los lados de Dani Olmo, que irá por el medio como mediapunta. En tanto, Robert Lewandowski será el único punta de los Culés.

¿Cuál será la alineación de Barcelona vs. Sevilla sin Lamine Yamal y Raphinha?

Sin Lamine Yamal y Raphinha el conjunto catalán formará de la siguiente manera en su encuentro contra los de Nervión: Szczęsny; Koundé, Araújo, Cubarsí, Martin; Pedri, De Jong; Rashford, Olmo, Torres; y Lewandowski.

