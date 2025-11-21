El mundo Bayern Múnich se vio muy agitado en las últimas horas, luego de que se hiciera pública la sanción de la UEFA a Luis Díaz por su patada a Hakimi en la Champions: el colombiano recibió ¡3 fechas de suspensión! y esa noticia movilizó a autoridades y fanáticos del conjunto bávaro, que no escondieron su disconformidad con el organismo en cuestión.

Ante esta situación, la primera decisión del gigante alemán ha sido apelar de inmediato la sanción de la entidad, solicitando las explicaciones pertinentes y exigiendo una reducción del castigo. La segunda, que el guajiro se focalice en lo que mejor hace, jugar: ‘Lucho’ será titular este sábado ante Friburgo en Alemania, según confirmó el prestigioso portal BILD.

En tanto los directivos de la institución trabajan en lo suyo y se ocuparán de bajar la penalización recibida, el ex Liverpool tendrá la oportunidad de seguir incrementando sus números en el equipo: participó en 16 goles en sus primeros 17 juegos en Bayern Múnich, con 11 tantos convertidos y 5 asistencias aportadas en apenas 1.334 minutos disputados en el club.

Mientras que Luis Días será de la partida, el que no jugaría ante Friburgo sería Manuel Neuer, que arrastra una infección gastrointestinal que lo aquejó toda la semana y que le impidió entrenarse normalmente. El emblemático portero, excepto que el cuerpo técnico lo observe al ciento por ciento, será reemplazado por el joven Jonas Urbig.

Bayern sale al campo con Luis Diaz en ofensiva [Foto: Getty]

La probable alineación de Bayern Múnich ante Friburgo:

Jonas Urbig .

. Konrad Laimer .

. Jonathan Tah .

. Dayot Upamecano .

. Tom Bischof .

. Joshua Kimmich .

. Aleksandar Pavlovic .

. Luis Díaz .

. Michael Olise .

. Harry Kane .

. Nicolás Jackson.

DT: Vincent Kompany.

La probable alineación de Friburgo ante Bayern Múnich:

Noah Atubolu .

. Phillipp Treu .

. Matthias Ginter .

. Phillipp Lienhart .

. Jordy Makengo .

. Maximilian Eggestein .

. Johan Manzambi .

. Jan-Niklas Beste .

. Yuito Suzuki .

. Vincenzo Grifo .

. Junior Adamu.

DT: Julian Schuster.

¿A qué hora juegan Bayern Múnich vs. Friburgo por la Bundesliga 2025/26?

El partido Bayern Múnich vs. Friburgo se llevará a cabo este sábado 22 de noviembre, desde el estadio Allianz Arena (Múnich, Alemania), a partir de las 08.30 horas del Centro de México -15.30 hora local-, por la continuidad de la jornada 11 de la edición 2025/26 de la Bundesliga.

¿Qué canal transmite Bayern Múnich vs. Friburgo por la Bundesliga 2025/26?

El partido Bayern Múnich vs. Friburgo se podrá sintonizar EN VIVO y EN DIRECTO a lo largo y ancho del territorio mexicano, de manera exclusiva, en televisión por medio de la señal de SKY Sports. Será la única pantalla que transmitirá el encuentro del conjunto bávaro que lidera futbolísticamente Luis Díaz.

