¿Juega Ousmane Dembélé? Las alineaciones de PSG vs. Estrasburgo por la Jornada 8 de la Ligue 1

PSG y Estrasburgo se enfrentan este viernes en lo que se espera que sea un partido atractivo entre dos de los mejores equipos de la Ligue 1.

Por Patricio Hechem

Ousmane Dembélé, la figura del PSG
© Getty ImagesOusmane Dembélé, la figura del PSG

Este viernes es el día en el que se empiezan a reanudar las ligas más importantes del mundo después de lo que fue la Fecha FIFA de octubre. En este caso, PSG y Estrasburgo se enfrentan por un duelo más que interesante por la Jornada 8 de la Ligue 1.

Con respecto al vigente campeón del torneo, el PSG empató 1-1 con el Lille antes de la Fecha FIFA. El conjunto de la capital venía acumulando muchas lesiones y lo positivo para Luis Enrique es que para este partido ya recuperó a jugadores importantes como Ousmane Dembélé y Désiré Doué aunque se espera que no sean titulares.

Por el lado de la visita, el Estrasburgo es una de las sorpresas en este inicio de temporada debido a que está 3° en la Ligue 1 a tan solo un punto del PSG, que es el líder del campeonato. Este equipo es un conjunto divertido y que cuenta con muchos jóvenes que buscarán dar la sorpresa en el Parque de los Príncipes.

La probable alineación de PSG

  • Lucas Chevalier
  • Achraf Hakimi
  • Illia Zabarnyi
  • Lucas Beraldo
  • Nuno Mendes
  • Vitinha
  • Warren Zaire-Emery
  • Kang-In Lee
  • Ibrahim Mbaye
  • Khvicha Kvaratskhelia
  • Gonçalo Ramos
La probable alineación de Estrasburgo

  • Mike Penders
  • Guéla Doué
  • Lucas Hogsberg
  • Ismael Doukouré
  • Abdoul Ouattara
  • Diego Moreira
  • Valentín Barco
  • Samir El Mourabe
  • Martial Godo
  • Félix Lemaréchal
  • Joaquín Panichelli
patricio hechem
Patricio Hechem
