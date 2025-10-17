¿Juega Ousmane Dembélé? Las alineaciones de PSG vs. Estrasburgo por la Jornada 8 de la Ligue 1

Este viernes es el día en el que se empiezan a reanudar las ligas más importantes del mundo después de lo que fue la Fecha FIFA de octubre. En este caso, PSG y Estrasburgo se enfrentan por un duelo más que interesante por la Jornada 8 de la Ligue 1.

Con respecto al vigente campeón del torneo, el PSG empató 1-1 con el Lille antes de la Fecha FIFA. El conjunto de la capital venía acumulando muchas lesiones y lo positivo para Luis Enrique es que para este partido ya recuperó a jugadores importantes como Ousmane Dembélé y Désiré Doué aunque se espera que no sean titulares.

Por el lado de la visita, el Estrasburgo es una de las sorpresas en este inicio de temporada debido a que está 3° en la Ligue 1 a tan solo un punto del PSG, que es el líder del campeonato. Este equipo es un conjunto divertido y que cuenta con muchos jóvenes que buscarán dar la sorpresa en el Parque de los Príncipes.

La probable alineación de PSG

Lucas Chevalier

Achraf Hakimi

Illia Zabarnyi

Lucas Beraldo

Nuno Mendes

Vitinha

Warren Zaire-Emery

Kang-In Lee

Ibrahim Mbaye

Khvicha Kvaratskhelia

Gonçalo Ramos

La probable alineación de Estrasburgo