¿Juega Ousmane Dembélé? Las alineaciones de PSG vs. Estrasburgo por la Jornada 8 de la Ligue 1

Este viernes es el día en el que se empiezan a reanudar las ligas más importantes del mundo después de lo que fue la Fecha FIFA de octubre. En este caso, PSG y Estrasburgo se enfrentan por un duelo más que interesante por la Jornada 8 de la Ligue 1.
Con respecto al vigente campeón del torneo, el PSG empató 1-1 con el Lille antes de la Fecha FIFA. El conjunto de la capital venía acumulando muchas lesiones y lo positivo para Luis Enrique es que para este partido ya recuperó a jugadores importantes como Ousmane Dembélé y Désiré Doué aunque se espera que no sean titulares.
Por el lado de la visita, el Estrasburgo es una de las sorpresas en este inicio de temporada debido a que está 3° en la Ligue 1 a tan solo un punto del PSG, que es el líder del campeonato. Este equipo es un conjunto divertido y que cuenta con muchos jóvenes que buscarán dar la sorpresa en el Parque de los Príncipes.
La probable alineación de PSG
- Lucas Chevalier
- Achraf Hakimi
- Illia Zabarnyi
- Lucas Beraldo
- Nuno Mendes
- Vitinha
- Warren Zaire-Emery
- Kang-In Lee
- Ibrahim Mbaye
- Khvicha Kvaratskhelia
- Gonçalo Ramos
La probable alineación de Estrasburgo
- Mike Penders
- Guéla Doué
- Lucas Hogsberg
- Ismael Doukouré
- Abdoul Ouattara
- Diego Moreira
- Valentín Barco
- Samir El Mourabe
- Martial Godo
- Félix Lemaréchal
- Joaquín Panichelli