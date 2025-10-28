¿Juega Santiago Giménez? Las alineaciones de Atalanta vs. Milan por la Jornada 9 de la Serie A

La Jornada 9 de la Serie A se abre este martes 28 de octubre con un duelo de primer nivel. En Bérgamo, Atalanta recibe a Milan en un enfrentamiento que los recibe obligados de sumar. Si bien recién se trata del inicio de la competencia, lo cierto es que es importante sumar pronto para no lamentarse luego. En ese contexto, se espera el XI de gala de ambos equipos buscando conseguir los tres puntos.

Por el lado del local, ubicado séptimo con 12 puntos y sin perder, la misión de ganar es prioritaria. Dos triunfos y seis empates en ocho encuentros dejan a Atalanta con un sabor particular porque no pierden, pero tampoco logran obtener un éxito rotundo. Ante el Milan, la oportunidad es inmejorable, por lo que se imagina que los futbolistas más destacados estarán dentro del campo de juego.

En el caso del Milan, un empate sobre el final ante el Pisa en condición de local modificó todos los planes. Pocos imaginan dejar unidades en el camino ante el último de la tabla, por lo que será fundamental salir sin daños de la visita a Atalanta. Respecto a Giménez, se imagina que el mexicano volverá a ser titular luego de aparecer en el XI inicialista el último encuentro.

A partir de las 13:45hs del Centro de México, 14:45hs de Bogotá y 16:45hs de Buenos Aires comenzará a rodar el balón. Con figuras estelares en cancha, el partido es uno de los candidatos a convertirse en uno de los más destacados de la nueva fecha del futbol italiano que ha comenzado intenso, sin dejar sacar conclusiones prematuras.

La alineación de Atalanta para recibir al Milan

Marco Carnesecchi

Odilon Kossounou

Isak Hien

Berat Djimsiti

Raoul Bellanova

Éderson

Marten De Roon

Davide Zappacosta

Charles De Ketelaere

Ademola Lookman

Nikola Krstovic



DT: Ivan Juric.

La alineación de Milan para visitar a Atalanta