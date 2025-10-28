Inter de Milán es noticia en el mundo del futbol pero no por temas futbolísticos. Su arquero suplente, Josep Martínez, atropelló a una persona mayor cerca del predio donde entrena el conjunto italiano y lamentablemente terminó con la vida de la persona de 81 años.

El futbolista del conjunto italiano se acercó a socorrerlo rápidamente para tratar de ayudarlo pero murió en el acto y no pudo hacer nada. Los reportes indican que la víctima se descompensó previo al choque y eso fue lo que produjo el accidente.

¿Quién es Josep Martínez?

El futbolista de 27 años es español y se formó en las fuerzas básicas del Barcelona pero no debutó en el equipo culé. Luego pasó a las Palmas y debutó en primera división allá por el 2017, club en que el jugó hasta 2020 antes de pasar al futbol alemán.

En ese año llegó al Leipzig y jugó durante tres años en la Bundesliga, aunque en el medio estuvo a préstamo en el Genoa. Luego, fue adquirido por el equipo italiano y gracias al nivel que mostró, fue comprado por el Inter de Milán el año pasado.

Si bien lo tienen como un proyecto a futuro, hasta el momento no ha sumado tantos minutos en la Serie A ya que tiene por delante a Yann Sommer, que hoy por hoy es el titular en los Neroazurris.

