Las alineaciones de Atlético de Madrid vs. Villarreal por la Jornada 4 de LaLiga 2025-26

Este fin de semana se reanudaron las ligas después de lo que fue la Fecha FIFA. Con respecto al torneo español, el Atlético de Madrid y el Villarreal se ven las caras este sábado 13 de septiembre por la cuarta jornada de la competición. El juego comienza a las 13:00hs (CDMX).

Con respecto al local, el Atlético de Madrid no tuvo un buen comienzo en LaLiga y de hecho todavía no ganó en el torneo. El equipo de Diego Pablo Simeone empató dos partidos y perdió otros, por lo que buscará obtener su primer triunfo antes de su debut en la UEFA Champions League.

Acerca de la visita, el Villarreal inició de buena manera el campeonato y tiene 7 puntos en tres jornadas después de dos victorias y un empate, por lo que se mantiene invicto. El Submarino Amarillo también disputa la Champions League, pero antes tiene este partido importante ante el colchonero.

La probable alineación del Atlético de Madrid

Jan Oblak

Marcos Llorente

Robin Le Normand

David Hancko

Matteo Ruggeri

Pablo Barrios

Jhonny Cardoso

Álex Baena

Antoine Griezmann

Julián Álvarez

Alexander Sorloth

La probable alineación de Villarreal