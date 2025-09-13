Es tendencia:
logotipo del encabezado
LaLiga

Las alineaciones de Atlético de Madrid vs. Villarreal por la Jornada 4 de LaLiga 2025-26

Atlético de Madrid y Villarreal se cruzan tras la Fecha FIFA. Conoce los titulares de ambos equipos para el duelo de este sábado.

Por Patricio Hechem

Atlético de Madrid y Villarreal se enfrentan por LaLiga
© Getty ImagesAtlético de Madrid y Villarreal se enfrentan por LaLiga

Este fin de semana se reanudaron las ligas después de lo que fue la Fecha FIFA. Con respecto al torneo español, el Atlético de Madrid y el Villarreal se ven las caras este sábado 13 de septiembre por la cuarta jornada de la competición. El juego comienza a las 13:00hs (CDMX).

Con respecto al local, el Atlético de Madrid no tuvo un buen comienzo en LaLiga y de hecho todavía no ganó en el torneo. El equipo de Diego Pablo Simeone empató dos partidos y perdió otros, por lo que buscará obtener su primer triunfo antes de su debut en la UEFA Champions League.

Acerca de la visita, el Villarreal inició de buena manera el campeonato y tiene 7 puntos en tres jornadas después de dos victorias y un empate, por lo que se mantiene invicto. El Submarino Amarillo también disputa la Champions League, pero antes tiene este partido importante ante el colchonero.

Publicidad

La probable alineación del Atlético de Madrid

  • Jan Oblak
  • Marcos Llorente
  • Robin Le Normand
  • David Hancko
  • Matteo Ruggeri
  • Pablo Barrios
  • Jhonny Cardoso
  • Álex Baena
  • Antoine Griezmann
  • Julián Álvarez
  • Alexander Sorloth

La probable alineación de Villarreal

  • Luiz Júnior
  • Santiago Mouriño
  • Juan Foyth
  • Rafa Marín
  • Sergi Cardona
  • Tajon Buchanan
  • Santi Comesaña
  • Pape Gueye
  • Yeremy Pino
  • Nicolás Pepé
  • Etta Eyong
patricio hechem
Patricio Hechem
Lee también
¿Por qué no juegan Valverde y Mastantuono en Real Sociedad vs. Real Madrid?
Futbol Internacional

¿Por qué no juegan Valverde y Mastantuono en Real Sociedad vs. Real Madrid?

De superar un cáncer a recibir una suspensión de 10 meses por dopaje
Futbol Internacional

De superar un cáncer a recibir una suspensión de 10 meses por dopaje

¿Por qué no juegan Robert Lewandowski y Pau Cubarsí en Barcelona vs. Rayo Vallecano por LaLiga 2025-26?
UEFA

¿Por qué no juegan Robert Lewandowski y Pau Cubarsí en Barcelona vs. Rayo Vallecano por LaLiga 2025-26?

Las alineaciones de Tigres vs. León por el Apertura 2025
Liga MX

Las alineaciones de Tigres vs. León por el Apertura 2025

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo