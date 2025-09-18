¿Por qué no juega Marc-André ter Stegen en Newcastle vs. Barcelona por la UEFA Champions League 2025-26?

En el marco de la Jornada 1 del de la Fase de Liga de la edición 2025-26 de la UEFA Champions League, Barcelona visita a Newcastle en el debut de ambos en el torneo. El partido será este jueves 18 de septiembre desde las 13:00 horas (Ciudad de México) en el St James’ Park de la ciudad de Newcastle.

Para este duelo, el director técnico Hans-Dieter Flick no contará con una pieza que suele ser titular. El portero Marc-André ter Stegen no será parte del equipo. Su ausencia es a raíz de una operación por problemas lumbares que se realizó en julio y que le demandará tres meses de recuperación.

¿Quién será el reemplazo de Marc-André ter Stegen en Newcastle vs. Barcelona?

Con esta noticia, quien será el titular es Joan García, y es quien viene defendiendo el arco de los Culés con la ausencia del germano. Cuando el alemán volvió a finales de la temporada pasada, debió ocupar nuevamente el banquillo pero ahora deberá ser la referencia en la portería.

¿Cuál será la alineación de Barcelona vs. Newcastle sin Marc-André ter Stegen?

Sin Marc-André ter Stegen el conjunto catalán formará de la siguiente manera en su encuentro contra los de Inglaterra: García; Koundé, Araújo, Cubarsí, Martín; De Jong, Pedri; Raphinha, Torres, Rashford; y Lewandowski.