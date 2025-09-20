Este sábado 20 de septiembre continúa la Jornada 5 de LaLiga de España. Uno de los partidos que se disputan es el que tiene como protagonistas al Real Madrid y al Espanyol, equipos que se enfrentan a partir de las 08:15hs (CDMX) en el Santiago Bernabéu.

Por el lado del conjunto merengue, el Real Madrid viene de ganarle por 2-1 al Olympique de Marsella en su debut en la UEFA Champions League. En LaLiga, el equipo dirigido por Xabi Alonso derrotó por 2-1 a la Real Sociedad el fin de semana pasado.

Con respecto a la visita, el Espanyol le ganó por 3-2 al Mallorca en la jornada pasada y acumula dos victorias consecutivas si se le suma el triunfo ante Osasuna. El conjunto de Barcelona está 3° en la tabla y sorprendió en este inicio de torneo, al punto de que aún sigue invicto e intentará mantenerlo en el Santiago Bernabéu.

La alineación de Real Madrid

Thibaut Courtois

Dani Carvajal

Eder Militao

Raúl Asencio

Álvaro Carreras

Tchouaméni

Valverde

Mastantuono

Vinícius Jr

Kylian Mbappé

Gonzalo García

La alineación de Espanyol