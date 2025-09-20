Este sábado 20 de septiembre continúa la Jornada 5 de LaLiga de España. Uno de los partidos que se disputan es el que tiene como protagonistas al Real Madrid y al Espanyol, equipos que se enfrentan a partir de las 08:15hs (CDMX) en el Santiago Bernabéu.
Por el lado del conjunto merengue, el Real Madrid viene de ganarle por 2-1 al Olympique de Marsella en su debut en la UEFA Champions League. En LaLiga, el equipo dirigido por Xabi Alonso derrotó por 2-1 a la Real Sociedad el fin de semana pasado.
Con respecto a la visita, el Espanyol le ganó por 3-2 al Mallorca en la jornada pasada y acumula dos victorias consecutivas si se le suma el triunfo ante Osasuna. El conjunto de Barcelona está 3° en la tabla y sorprendió en este inicio de torneo, al punto de que aún sigue invicto e intentará mantenerlo en el Santiago Bernabéu.
La alineación de Real Madrid
- Thibaut Courtois
- Dani Carvajal
- Eder Militao
- Raúl Asencio
- Álvaro Carreras
- Tchouaméni
- Valverde
- Mastantuono
- Vinícius Jr
- Kylian Mbappé
- Gonzalo García
La alineación de Espanyol
- Dmitrovic
- El Hilali
- Calero
- Cabrera
- Romero
- Urko
- Edu Expósito
- Pol Lozano
- Dolan
- Puado
- Roberto