Las alineaciones confirmadas de Real Madrid vs. Espanyol por la Jornada 5 de LaLiga 2025-26

Real Madrid recibe a Espanyol este sábado. Las alineaciones del partido por el torneo.

Por Patricio Hechem

Real Madrid juega contra Espanyol por LaLiga
© Getty ImagesReal Madrid juega contra Espanyol por LaLiga

Este sábado 20 de septiembre continúa la Jornada 5 de LaLiga de España. Uno de los partidos que se disputan es el que tiene como protagonistas al Real Madrid y al Espanyol, equipos que se enfrentan a partir de las 08:15hs (CDMX) en el Santiago Bernabéu.

Por el lado del conjunto merengue, el Real Madrid viene de ganarle por 2-1 al Olympique de Marsella en su debut en la UEFA Champions League. En LaLiga, el equipo dirigido por Xabi Alonso derrotó por 2-1 a la Real Sociedad el fin de semana pasado.

Con respecto a la visita, el Espanyol le ganó por 3-2 al Mallorca en la jornada pasada y acumula dos victorias consecutivas si se le suma el triunfo ante Osasuna. El conjunto de Barcelona está 3° en la tabla y sorprendió en este inicio de torneo, al punto de que aún sigue invicto e intentará mantenerlo en el Santiago Bernabéu.

La alineación de Real Madrid

  • Thibaut Courtois
  • Dani Carvajal
  • Eder Militao
  • Raúl Asencio
  • Álvaro Carreras
  • Tchouaméni
  • Valverde
  • Mastantuono
  • Vinícius Jr
  • Kylian Mbappé
  • Gonzalo García

La alineación de Espanyol

  • Dmitrovic
  • El Hilali
  • Calero
  • Cabrera
  • Romero
  • Urko
  • Edu Expósito
  • Pol Lozano
  • Dolan
  • Puado
  • Roberto
