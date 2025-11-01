Las alineaciones de Real Madrid vs. Valencia por la Jornada 11 de LaLiga 2025-26

Real Madrid vuelve a jugar por LaLiga después de lo que fue la victoria en el Clásico. En este caso, el club merengue recibe al Valencia en el Santiago Bernabéu por la Jornada 11 del torneo local, en un partido que comienza a partir de las 14:00hs (CDMX).
Por el lado del local, el Real Madrid viene de ganarle por 2-1 al Barcelona el fin de semana pasado y tuvo una semana completa de descanso y preparación. Los dirigidos por Xabi Alonso están con la moral alta y quieren seguir ganando en LaLiga.
Con respecto a su rival, el Valencia está atravesando un momento complicado y se ubica en puestos de descenso después de cinco derrotas en 10 partidos disputados, aunque al menos el equipo español viene de golear por 5-0 al Maracena por la Copa del Rey.
La alineación de Real Madrid
- Thibaut Courtois
- Federico Valverde
- Éder Militao
- Dean Huijsen
- Álvaro Carreras
- Aurélien Tchouaméni
- Arda Güler
- Jude Bellingham
- Franco Mastantuono
- Vinícius Júnior
- Kylian Mbappé
La alineación de Valencia
- Agirrezalaba
- Foulquier
- Tárrega
- Diakhaby
- Gayà
- Rioja
- Santamaría
- Javi Guerra
- Diego López
- Ramazani
- Danjuma