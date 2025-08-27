¿Por qué no juega Edson Álvarez en Benfica vs. Fenerbahce por los playoffs de la Champions League 2025/2026?

Este miércoles se definirán los últimos clasificados a la próxima Champions League. Se jugará la vuelta de los playoffs para confirmar los 36 equipos que estarán en la competición y luego se realizará el sorteo correspondiente para definir los duelos.

Uno de los encuentros que más promete es el de Benfica vs. Fenerbahce. Solo uno de los dos logrará avanzar a la fase de grupos, y el partido de vuelta se jugará desde las 13:00 hs de la CDMX. En la ida, disputada en Turquía, el marcador quedó 0-0, dejando todo abierto para este miércoles.

Edson Álvarez, mediocampista mexicano que recién se incorporó a Fenerbahce a préstamo desde West Ham, todavía no podrá hacer su debut oficial con el equipo turco y deberá esperar su oportunidad que seguramente llegue por la liga de su país.

Edson Álvarez en su llegada a Fenerbahce (@Fenerbahce)

José Mourinho, entrenador de Fenerbahce, confirmó la ausencia del mexicano para este duelo clave. “No tiene sentido hablar de esto porque, de todas formas, Edson no está en condiciones de estar en la convocatoria“, afirmó el estratega, dejando claro que no podrá participar desde el inicio.

Edson Álvarez no podrá debutar y apoyará desde afuera

A pesar de no jugar, Edson Álvarez ya dejó claro cuál será su actitud durante el partido. “Desafortunadamente no podré estar en el partido, pero apoyaré al equipo de donde sea. Realmente estoy muy emocionado de poder jugar con ellos”, declaró el mexicano, mostrando entusiasmo por sumarse pronto.

En Inglaterra extrañan a Edson

West Ham está pasando por un pésimo presente futbolístico y los aficionados del equipo inglés criticaron la salida del jugador mexicano al que consideraban una pieza importante. “¿Pueden enviar a Potter de préstamo también?”, expresó un aficionado. “Vendieron al mejor mediocampista del equipo”, escribió otro.

