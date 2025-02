¿Por qué no juega Santiago Giménez en Milan vs. Roma por la Coppa Italia 2024/25?

De cara a los Cuartos de Final de la Coppa Italia 2024/25, Milan y Roma se enfrentarán en el Estadio San Siro de la ciudad de Milan desde las 14:00 horas (Ciudad de México). Con ambos lejos de la pelea por la Serie A, la copa nacional de Italia se vuelve un objetivo importante para ambos.

Publicidad

Publicidad

ver también Santiago Giménez, ¿víctima de una maldición de muchos años en su llegada al Milan?

Para este encuentro Sérgio Conceição no contará con una de sus flamantes refuerzos. Se trata de Santiago Giménez, quien arribó al cuadro rojinegro desde el Feyenoord de Países Bajos. Si bien el club no informó oficialmente el motivo de su ausencia, se decidió postergar su debut al no tener tantos entrenamientos con sus nuevos compañeros y su inclusión sería toda una apuesta en un partido complejo.

¿Quién será el reemplazo de Santiago Giménez en Milan vs. Roma?

Con esta noticia, Tammy Abraham, será el delantero centro y la referencia en el área para los Rossoneros. El mexicano deberá pelear el puesto en un futuro con el jugador inglés de 27 años. En tanto, Álvaro Morata partió al Galatasaray y el futbolista surgido en Cruz Azul ocupará su lugar vacante.

ver también ¡Piensa en grande! Santiago Giménez reveló qué objetivo quiere lograr tras su fichaje con AC Milan

¿Cuál será la alineación de Milan vs. Roma por la Coppa Italia sin Santiago Giménez?

Con la ausencia de Santiago Giménez, los de rojo y negro formarán de la siguiente manera en su encuentro de la copa ante los capitalinos: Maignan; Walker; Tomori, Pavlovic, Hernández; Musah, Fofana, Reijnders, Jiménez; Pulisic y Abraham.

Publicidad