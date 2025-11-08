Es tendencia:
logotipo del encabezado
Serie A

¿Por qué no juega Santiago Giménez en Parma vs. Milan por la Serie A 2025-26?

Santiago Giménez no está presente en el partido de este sábado. Los motivos de la ausencia del delantero.

Por Patricio Hechem

Sigue a Bolavip en Google!
Santiago Giménez no juega con Milan ante Parma
© Getty ImagesSantiago Giménez no juega con Milan ante Parma

El Milan va este sábado en busca de recuperar el liderazgo y se enfrenta con el Parma en un duelo más que atractivo. Sin embargo, el club rossonero no depende de sí mismo aunque gane en el partido que se disputa a partir de las 13:45hs (CDMX).

Publicidad

El conjunto de Santiago Giménez viene de ganarle por 1-0 a la Roma el fin de semana pasado en lo que fue un triunfo clave. El delantero de la Selección Mexicana no estuvo presente en dicho partido y tampoco sumará minutos este sábado ante Parma.

El ‘Bebote’ reveló hace unos días que ha estado sufriendo dolores en su tobillo derecho desde hace meses. Santiago Giménez venía infiltrándose para jugar los partidos, pero este malestar físico lo hizo bajar el nivel y no rendir como se esperaba.

El comunicado de Santiago Giménez

“Durante varios meses he estado jugando con una lesión en el tobillo que no me ha permitido estar al 100% ni sentirme cómodo en el campo. Con determinación, seguí ayudando al equipo y jugando, pero el dolor fue en aumento: ha llegado el momento de parar. Ahora debo centrarme en mi recuperación y prepararme para volver lo antes posible. Dios tiene el control. ¡Gracias por su apoyo!”, escribió el delantero en sus redes sociales.

Publicidad

Santiago Giménez no dio detalles de cuándo volvería a jugar. Por lo pronto, el ‘Bebote’ no forma parte de la convocatoria de México para los últimos dos amistosos del año, ante Uruguay y Paraguay, y habrá que seguir de cerca la evolución del futbolista.

En síntesis

Sorpresas, regresos y ausencias en la Selección Mexicana para la Fecha FIFA de noviembre

ver también

Sorpresas, regresos y ausencias en la Selección Mexicana para la Fecha FIFA de noviembre

  • Santiago Giménez no juega contra el Parma debido a una lesión en el tobillo derecho.
  • El delantero mexicano venía infiltrándose para jugar varios partidos con su club antes de parar.
  • Giménez tampoco fue convocado para los dos últimos amistosos del año de la Selección Mexicana.
patricio hechem
Patricio Hechem
Lee también
Sorpresas, regresos y ausencias en la Selección Mexicana para la Fecha FIFA
Selección Mexicana

Sorpresas, regresos y ausencias en la Selección Mexicana para la Fecha FIFA

El mensaje de la lesión de Santiago Giménez
Mexicanos en el extranjero

El mensaje de la lesión de Santiago Giménez

Ex compañero de Santiago Giménez en Milan lo comparó con Julián Álvarez
Mexicanos en el extranjero

Ex compañero de Santiago Giménez en Milan lo comparó con Julián Álvarez

Resultado de la clasificación del GP de Brasil 2025
FÓRMULA 1

Resultado de la clasificación del GP de Brasil 2025

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo