El Milan va este sábado en busca de recuperar el liderazgo y se enfrenta con el Parma en un duelo más que atractivo. Sin embargo, el club rossonero no depende de sí mismo aunque gane en el partido que se disputa a partir de las 13:45hs (CDMX).

El conjunto de Santiago Giménez viene de ganarle por 1-0 a la Roma el fin de semana pasado en lo que fue un triunfo clave. El delantero de la Selección Mexicana no estuvo presente en dicho partido y tampoco sumará minutos este sábado ante Parma.

El ‘Bebote’ reveló hace unos días que ha estado sufriendo dolores en su tobillo derecho desde hace meses. Santiago Giménez venía infiltrándose para jugar los partidos, pero este malestar físico lo hizo bajar el nivel y no rendir como se esperaba.

El comunicado de Santiago Giménez

“Durante varios meses he estado jugando con una lesión en el tobillo que no me ha permitido estar al 100% ni sentirme cómodo en el campo. Con determinación, seguí ayudando al equipo y jugando, pero el dolor fue en aumento: ha llegado el momento de parar. Ahora debo centrarme en mi recuperación y prepararme para volver lo antes posible. Dios tiene el control. ¡Gracias por su apoyo!”, escribió el delantero en sus redes sociales.

Santiago Giménez no dio detalles de cuándo volvería a jugar. Por lo pronto, el ‘Bebote’ no forma parte de la convocatoria de México para los últimos dos amistosos del año, ante Uruguay y Paraguay, y habrá que seguir de cerca la evolución del futbolista.

