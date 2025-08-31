Liverpool y Arsenal se enfrentan este domingo 31 de agosto en lo que es el partido más importante y atractivo de la Jornada 3 de la Premier League 2025-26. Si bien falta que se dispute prácticamente todo el torneo, este juego es una buena prueba para ambos equipos.

Tanto el Liverpool como el Arsenal ganaron sus primeros dos partidos en la Premier League, por lo que este domingo uno o los dos clubes perderán su 100 de efectividad. El equipo con más problemas en la previa es el conjunto londinense, que no podrá contar con Bukayo Saka y Martin Odegaard, aunque este último es suplente.

El extremo inglés no estará presente en el juego ante Liverpool por una lesión en los isquiotibiales. Bukayo Saka ya tuvo problemas en esta misma zona la temporada pasada y, en el comienzo de esta, Mikel Arteta vuelve a perder a su figura en un duelo clave.

Si bien el Arsenal no emitió un parte médico oficial acerca de la lesión de Bukayo Saka, se estima que el extremo inglés se perderá algunas semanas. Con respecto al centrocampista noruego, Martin Odegaard se lesionó el hombro derecho en el juego pasado ante Leeds United.

Sin embargo, lo de Martin Odegaard es una molestia leve comparado a lo de Bukayo Saka y es por eso que el noruego estará en la banca frente a Liverpool. Lo más probable es que el capitán del Arsenal sume minutos en la segunda mitad. Noni Madueke reemplaza al extremo y Mikel Merino hace lo propio con el europeo.

La alineación de Arsenal ante Liverpool

David Raya

Jurrien Timber

William Saliba

Gabriel Magalhães

Riccardo Calafiori

Martín Zubimendi

Declan Rice

Mikel Merino

Noni Madueke

Viktor Gyökeres

Gabriel Martinelli

