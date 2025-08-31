Este fin de semana comenzó una nueva jornada de fútbol en las principales ligas de Europa y uno de los encuentros más atractivos se dará en la Premier League. Liverpool y Arsenal, dos de los mejores equipos de Inglaterra en la actualidad, se verán las caras en un partido que promete mucho en Anfield.

Los Reds y los Gunners iniciaron la temporada de gran forma, con dos victorias en igual cantidad de presentaciones, dejando en claro que están para pelear por el título. Aunque también hay que mencionar al Chelsea, que viene mostrando un arranque muy positivo y que seguramente también dará pelea.

A las 9:30 hs de la CDMX será el inicio de este choque por la tercera jornada del campeonato inglés. Liverpool será local en Anfield y buscará hacer pesar la localía ante un Arsenal que también llega muy sólido. Sin dudas, estamos ante uno de los partidos más destacados del fin de semana en Europa.

Alineación de Liverpool para recibir a Arsenal

Alisson Becker



Dominik Szoboszlai



Ibrahima Konaté



Virgil van Dijk



Milos Kerkez



Ryan Gravenberch



Curtis Jones



Florian Wirtz



Mohamed Salah



Cody Gakpo



Hugo Ekitike



Alineación de Arsenal para visitar a Liverpool