Es tendencia:
logotipo del encabezado
PREMIER LEAGUE

Las alineaciones confirmadas de Liverpool vs. Arsenal por la Jornada 3 de la Premier League 2025-26

El equipo de Arne Slot recibe al de Miker Arteta en lo que promete ser uno de los grandes partidos del fin de semana en el futbol europeo.

Por Ramiro Canessa

Liverpool vs. Arsenal por la Premier League 2025/2026.
© Getty ImagesLiverpool vs. Arsenal por la Premier League 2025/2026.

Este fin de semana comenzó una nueva jornada de fútbol en las principales ligas de Europa y uno de los encuentros más atractivos se dará en la Premier League. Liverpool y Arsenal, dos de los mejores equipos de Inglaterra en la actualidad, se verán las caras en un partido que promete mucho en Anfield.

La insólita comparación de Gianni Infantino al hablar del Estadio Azteca: “Es como el…”

ver también

La insólita comparación de Gianni Infantino al hablar del Estadio Azteca: “Es como el…”

Los Reds y los Gunners iniciaron la temporada de gran forma, con dos victorias en igual cantidad de presentaciones, dejando en claro que están para pelear por el título. Aunque también hay que mencionar al Chelsea, que viene mostrando un arranque muy positivo y que seguramente también dará pelea.

A las 9:30 hs de la CDMX será el inicio de este choque por la tercera jornada del campeonato inglés. Liverpool será local en Anfield y buscará hacer pesar la localía ante un Arsenal que también llega muy sólido. Sin dudas, estamos ante uno de los partidos más destacados del fin de semana en Europa.

Publicidad
Liverpool vs Arsenal, duelo de invictos que buscan llegar a la cima: estos son los mejores pronósticos

ver también

Liverpool vs Arsenal, duelo de invictos que buscan llegar a la cima: estos son los mejores pronósticos

Alineación de Liverpool para recibir a Arsenal

  • Alisson Becker
  • Dominik Szoboszlai
  • Ibrahima Konaté
  • Virgil van Dijk
  • Milos Kerkez
  • Ryan Gravenberch
  • Curtis Jones
  • Florian Wirtz
  • Mohamed Salah
  • Cody Gakpo
  • Hugo Ekitike

Alineación de Arsenal para visitar a Liverpool

  • David Raya
  • Jurrien Timber
  • William Saliba
  • Gabriel Magalhães
  • Riccardo Calafiori
  • Martín Zubimendi
  • Mikel Merino
  • Declan Rice
  • Gabriel Martinelli
  • Noni Madueke
  • Viktor Gyökeres
ramiro canessa
Ramiro Canessa
Lee también
¿Por qué no juegan Bukayo Saka y Martin Odegaard en Liverpool vs. Arsenal?
UEFA

¿Por qué no juegan Bukayo Saka y Martin Odegaard en Liverpool vs. Arsenal?

Sorteo confirmado de la Fase de Liga de la UEFA Champions League 2025-26
UEFA

Sorteo confirmado de la Fase de Liga de la UEFA Champions League 2025-26

Champions League 2025/26: cuáles son los 36 equipos clasificados y qué día es el sorteo de la Fase de Liga
UEFA

Champions League 2025/26: cuáles son los 36 equipos clasificados y qué día es el sorteo de la Fase de Liga

Chucky Lozano opinó sobre su regreso a la Selección Mexicana
Selección Mexicana

Chucky Lozano opinó sobre su regreso a la Selección Mexicana

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo