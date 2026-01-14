¿Por qué no juegan Cole Palmer y Moisés Caicedo en Chelsea vs. Arsenal por la EFL Cup 2025-26?

Chelsea y Arsenal se enfrentan este miércoles 14 de enero en el primer partido de la semifinal de la EFL Cup. El encuentro, el cual se lleva a cabo en Stamford Bridge, comienza a las 14:00hs (CDMX) y enfrenta a dos de los equipos más poderosos de Inglaterra.

Varios jugadores importantes dirán presente en el partido de esta tarde por la EFL Cup. Sin embargo, el Chelsea tendrá algunas ausencias importantes contra el Arsenal, principalmente la de Moisés Caicedo y la de Cole Palmer.

Por el lado del centrocampista, Liam Rosenior no puede contar con Moisés Caicedo debido a que el sudamericano está suspendido por acumulación de amarillas. El ecuatoriano fue amonestado contra Wolverhampton en la 4ta ronda y ante Cardiff City en cuartos de final y llegó al límite de dos tarjetas.

Por su parte, Cole Palmer no se enfrenta al Arsenal debido a molestias inguinales. El futbolista inglés ha sufrido dificultades en esa zona durante la temporada y eso lo llevó a perderse numerosos partidos contra el Chelsea. Liam Rosenior manifestó que el equipo tiene un calendario exigente y que prefiere no arriesgarlo.

Otros futbolistas que se pierden el partido por molestias son Reece James, el capitán, y Malo Gusto. Este será el segundo juego del Chelsea con su nuevo entrenador; los Blues ganaron en el debut de Liam Rosenior por 5-1 al Charlton por la FA Cup.

En síntesis

Moisés Caicedo es baja por suspensión debido a acumulación de tarjetas amarillas.

Cole Palmer no juega ante Arsenal por molestias inguinales para evitar riesgos.

Chelsea y Arsenal disputan hoy la semifinal de ida de la EFL Cup.