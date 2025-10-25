En el marco de la Jornada 10 de LaLiga 2025-26, Real Madrid y Barcelona se enfrentan en una nueva edición de El Clásico este domingo 26 de octubre desde las 9:15 horas (Ciudad de México) en el Estadio Santiago Bernabéu de la ciudad de Madrid.

Por un lado, el equipo dirigido por Xabi Alonso vienen de una ajustada victoria de visitante por 1-0 ante Getafe por el torneo nacional. Entre semana también jugaron por la Fecha 3 de la Fase de Liga de la UEFA Champions League 2025-26, donde vencieron 1-0 de local a la Juventus de Italia.

Los dirigidos por Hans-Dieter Flick vienen también de una corta victoria por 2-1 en condición de local ante Girona en el plano local. Los Culés también jugaron entre semana por la Orejona y golearon por 6-1 en España al Olympiacos de Grecia.

¿A qué hora juegan Real Madrid vs. Barcelona por LaLiga 2025-26?

México: 09:15 horas (centro de México)

09:15 horas (centro de México) Argentina: 12:15 horas

12:15 horas Uruguay : 12:15 horas

: 12:15 horas Colombia: 10:15 horas

10:15 horas Chile: 11:15 horas

11:15 horas Perú : 10:15 horas

: 10:15 horas España: 17:15 horas

17:15 horas Estados Unidos: 11:15 horas (ET)

¿Cómo ver EN VIVO el Real Madrid vs. Barcelona por LaLiga 2025-26?