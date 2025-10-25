Es tendencia:
LaLiga

¿Real Madrid vs. Barcelona va por TV abierta? Qué canal transmite EN VIVO el Clásico por LaLiga 2025-26

Los Merengues y los Blaugranas se enfrentarán por la Primera División de España en una nueva edición de El Clásico.

Real Madrid y Barcelona se cruzarán en LaLiga por una nueva edición de El Clásico
Real Madrid y Barcelona se cruzarán en LaLiga por una nueva edición de El Clásico

En el marco de la Jornada 10 de LaLiga 2025-26, Real Madrid y Barcelona se enfrentan en una nueva edición de El Clásico este domingo 26 de octubre desde las 9:15 horas (Ciudad de México) en el Estadio Santiago Bernabéu de la ciudad de Madrid.

Por un lado, el equipo dirigido por Xabi Alonso vienen de una ajustada victoria de visitante por 1-0 ante Getafe por el torneo nacional. Entre semana también jugaron por la Fecha 3 de la Fase de Liga de la UEFA Champions League 2025-26, donde vencieron 1-0 de local a la Juventus de Italia.

Los dirigidos por Hans-Dieter Flick vienen también de una corta victoria por 2-1 en condición de local ante Girona en el plano local. Los Culés también jugaron entre semana por la Orejona y golearon por 6-1 en España al Olympiacos de Grecia.

¿A qué hora juegan Real Madrid vs. Barcelona por LaLiga 2025-26?

  • México: 09:15 horas (centro de México)
  • Argentina: 12:15 horas
  • Uruguay: 12:15 horas
  • Colombia: 10:15 horas
  • Chile: 11:15 horas
  • Perú: 10:15 horas
  • España: 17:15 horas
  • Estados Unidos: 11:15 horas (ET)
¿Cómo ver EN VIVO el Real Madrid vs. Barcelona por LaLiga 2025-26?

  • México: Sky Sports
  • Argentina: Disney+ Premium y ESPN
  • Uruguay: Disney+ Premium Argentina y ESPN Colombia
  • Colombia: Disney+ Premium Sur y ESPN
  • Chile: Disney+ Premium y ESPN
  • Perú: Disney+ Premium Chile y ESPN Colombia
  • España: Movistar+, DAZN LaLiga, LaLiga TV Bar HD
  • Estados Unidos: ESPN Select, fuboTV, ESPN App, ESPN 2, ESPN Deportes
