Es tendencia:
logotipo del encabezado
LaLiga

Lamine Yamal arremetió contra el Real Madrid en la previa al Clásico con Barcelona: “Roban y se quejan”

El joven futbolista español calentó el partido más importante de España con polémica frase contra la institución blanca.

Por Agustín Zabaleta

Lamine Yamal calentó El Clásico con polémica frase contra el Real Madrid
© Getty ImagesLamine Yamal calentó El Clásico con polémica frase contra el Real Madrid

Este fin de semana, en el marco de la Jornada 10 de LaLiga 2025-26, Real Madrid y Barcelona se enfrentarán el próximo domingo 26 de octubre desde las 9:15 horas (Ciudad de México) en el Estadio Santiago Bernabéu de la ciudad de Madrid.

Publicidad
Así quedó la tabla de posiciones de la UEFA Champions League tras las goleadas de Barcelona, PSG y Arsenal

ver también

Así quedó la tabla de posiciones de la UEFA Champions League tras las goleadas de Barcelona, PSG y Arsenal

En la previa, una de sus mayores estrellas, el joven español Lamine Yamal habló en una charla con el famoso streamer Ibai Llanos. A apenas pocos días del partido, el jugador de 18 años dejó una frase que hizo enojar a los aficionados de los Merengues.

Tweet placeholder

Durante la conversación, Llanos le preguntó al jugador si el equipo del Porcinos FC, rival de La Capital en la Kings League, el torneo de futbol 7 creado por Gerard Piqué, era comparable al Real Madrid. Sin dudarlo, Yamal respondió: “Sí, roban, se quejan, hacen cosas…”, una frase que rápidamente se viralizó y generó debates entre los seguidores de ambos clubes.

Publicidad

Las palabras del extremo azulgrana han sido interpretadas por muchos como una provocación directa antes del enfrentamiento más importante del futbol español. Sin embargo, seguidores de los Blaugranas defendieron que Yamal habló en tono de broma, otros consideran que el jugador fue demasiado lejos.

¿Quiénes superan al Real Madrid por Gilberto Mora? Estos dos gigantes europeos toman la delantera

ver también

¿Quiénes superan al Real Madrid por Gilberto Mora? Estos dos gigantes europeos toman la delantera

¿Cómo está siendo la temporada 2025-26 de Lamine Yamal en Barcelona?

En lo que respecta a lo meramente futbolístico, Lamine Yamal lleva disputados con los catalanes en el actual curso 7 partidos, en los que fue titular en 6 de ellos. Marcó 3 goles y realizó 5 asistencias, confirmando un gran inicio de temporada para el español.

agustín zabaleta
Agustín Zabaleta
Lee también
Mientras CR7 ganó 280 millones en 2025, el dinero que recibió Yamal
Futbol Internacional

Mientras CR7 ganó 280 millones en 2025, el dinero que recibió Yamal

Comparación de lo que ganaron Lionel Messi y Lamine Yamal en 2025
Futbol Internacional

Comparación de lo que ganaron Lionel Messi y Lamine Yamal en 2025

Así quisieron asesinar al padre de Lamine Yamal en España
Futbol Internacional

Así quisieron asesinar al padre de Lamine Yamal en España

Una figura titular de Barcelona es baja confirmada para el duelo ante Real Madrid
UEFA

Una figura titular de Barcelona es baja confirmada para el duelo ante Real Madrid

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo