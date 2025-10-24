Este fin de semana, en el marco de la Jornada 10 de LaLiga 2025-26, Real Madrid y Barcelona se enfrentarán el próximo domingo 26 de octubre desde las 9:15 horas (Ciudad de México) en el Estadio Santiago Bernabéu de la ciudad de Madrid.

En la previa, una de sus mayores estrellas, el joven español Lamine Yamal habló en una charla con el famoso streamer Ibai Llanos. A apenas pocos días del partido, el jugador de 18 años dejó una frase que hizo enojar a los aficionados de los Merengues.

Durante la conversación, Llanos le preguntó al jugador si el equipo del Porcinos FC, rival de La Capital en la Kings League, el torneo de futbol 7 creado por Gerard Piqué, era comparable al Real Madrid. Sin dudarlo, Yamal respondió: “Sí, roban, se quejan, hacen cosas…”, una frase que rápidamente se viralizó y generó debates entre los seguidores de ambos clubes.

Las palabras del extremo azulgrana han sido interpretadas por muchos como una provocación directa antes del enfrentamiento más importante del futbol español. Sin embargo, seguidores de los Blaugranas defendieron que Yamal habló en tono de broma, otros consideran que el jugador fue demasiado lejos.

¿Cómo está siendo la temporada 2025-26 de Lamine Yamal en Barcelona?

En lo que respecta a lo meramente futbolístico, Lamine Yamal lleva disputados con los catalanes en el actual curso 7 partidos, en los que fue titular en 6 de ellos. Marcó 3 goles y realizó 5 asistencias, confirmando un gran inicio de temporada para el español.