Este miércoles 22 de octubre no fue récord como el día de ayer, pero aún así dejó muy buenos enfrentamientos, con una interesante cantidad de goles y de todo tipo. Con los encuentros disputados en el día de la fecha en la UEFA Champions League 2025/26, se puso fin a la 3° jornada de la ‘fase de liga’. A continuación, conoce cómo quedó la tabla de posiciones de esta edición.

Entre lo más destacado del miércoles de Champions, se impone el triunfo de Real Madrid para hacer cartón lleno: el ‘Merengue’ venció por la mínima a Juventus y mantiene puntaje ideal en el certamen. Por otra parte, la tarde dejó una necesaria victoria del Liverpool para quitarse la mufa y cortar una racha negativa de derrotas consecutivas: los ‘Reds’ golearon a Frankfurt y recuperaron la sonrisa.

Los resultados del miércoles en la UEFA Champions League 2025/26:

Con seis triunfos locales, una victoria visitante y dos empates, estos fueron los marcadores finales de cada uno de los compromisos del día:

Athletic Club 3-1 Qarabag

Galatasaray 3-1 Bodo Glimt

Monaco 0-0 Tottenham

Atalanta 0-0 Slavia Praga

Chelsea 5-1 Ajax

Frankfurt 1-5 Liverpool

Bayern Múnich 4-0 Brujas

Real Madrid 1-0 Juventus

Sporting Lisboa 2-1 Olympique Marsella

En este miércoles de Champions League, se convirtieron 28 goles en 9 partidos disputados, dejando así un promedio de 3.1 anotaciones por encuentro. Si bien hubo un par de igualdades en cero, las goleadas compensaron la falta de goles en los otros juegos.

Bellingham le dio los tres puntos al Madrid en Champions [foto: Getty]

¿Quién es el líder de la UEFA Champions League 2025/26?

Al cabo de las primeras tres jornadas de la ‘fase de liga’, cinco equipos son los que han podido ganar todos sus compromisos y que por lo tanto encabezan la tabla de esta edición de la UCL: PSG, Bayern Múnich, Inter, Arsenal y Real Madrid son los punteros hasta el momento. ¿La particularidad? Los cinco corresponden a una diferente de las cinco ligas ‘top’ de Europa: Francia, Alemania, Italia, Inglaterra y España.

La tabla de posiciones EN VIVO de la UEFA Champions League 2025/26: