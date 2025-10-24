Es tendencia:
Una figura titular de Barcelona es baja confirmada para el duelo ante Real Madrid por LaLiga

El cuadro catalán sufrirá la baja de un jugador importante de cara al partido más importante de España ante los Merengues.

Por Agustín Zabaleta

Barcelona sufrirá la baja de un jugador importante de cara al Clásico ante Real Madrid
Barcelona sufrirá la baja de un jugador importante de cara al Clásico ante Real Madrid

Este fin de semana, en el marco de la Jornada 10 de LaLiga 2025-26Real Madrid y Barcelona se enfrentarán el próximo domingo 26 de octubre desde las 9:15 horas (Ciudad de México) en el Estadio Santiago Bernabéu de la ciudad de Madrid.

Pese a la ilusión de poder ganar el partido más importante de España y uno de los mayores Clásicos del mundo, una mala noticia recibieron los Blaugranas en las horas previas al partido. Una baja de peso que le trae un dolor de cabeza al entrenador Hans-Dieter Flick.

Raphinha, uno de los jugadores clave en la temporada pasada para el equipo, se perderá El Clásico, todo por una recaída en su última lesión. Pese a que el conjunto catalán ha dado alguna declaración al respecto, diversos informes apuntan que el jugador abandonó el entrenamiento del jueves y no se presentó al del viernes.

Raphinha no será parte del duelo de Barcelona ante Real Madrid. [Foto: Getty Images]

Raphinha no será parte del duelo de Barcelona ante Real Madrid.

El jugador no iba a ser titular por su larga inactividad, pero sí iba a ser al menos un revulsivo importante en el esquema. Cabe recordar que el extremo sufrió una lesión en el bíceps femoral de la pierna derecha, por lo que en caso de que su recaída sea grave, se ausentará un mes más de las canchas.

El encargado de suplir el lugar del brasileño en la banda tendrá que ser Marcus Rashford, quien ya jugó en su posición en el último partido de la liga española ante el Girona. El inglés se ganó el corazón de la afición culé gracias a sus notables actuaciones, sin embargo, están lejos de la del atacante sudamericano.

¿Cómo está siendo la temporada 2025-26 de Raphinha en Barcelona?

En lo que respecta al rendimiento deportivo, el atacante disputó hasta el momento 7 partidos, en los que fue titular en 6 de ellos. Marcó 3 goles y realizó 2 asistencias. El futbolista no juega desde el 25 de septiembre ante Real Oviedo por el torneo nacional.

Agustín Zabaleta
