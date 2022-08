El seleccionado peruano no pasa por un buen momento en Chile, sin embargo recibe el respaldo del entrenador Gustavo Quinteros y se mantiene como estelar en el puntero del fútbol sureño.

Gabriel Costa suele pasar por altibajos en su carrera y aquello lo está sufriendo en Colo Colo, porque el seleccionado peruano vive un mal momento en Chile, que le vale las críticas de los hinchas albos.

El pasado domingo el ex Sporting Cristal vivió un triste momento en la Copa Chile ante Ñublense, porque se equivocó en un pase para iniciar un contragolpe y todo el estadio Monumental lo llenó de silbidos por la situación.

Pese a ello, el nacido en Uruguay recibe el respaldo del entrenador del Cacique, Gustavo Quinteros, porque seguirá jugando como titular, en el crucial partido de este domingo ante Unión La Calera en condición de visita.

Basilio Gabriel Costa no se mueve del once estelar y asoma, una vez más, como puntero por el sector izquierdo, posición en la que viene jugando en las últimas fechas, donde no ha tenido el rendimiento esperado.

De esta forma el once del equipo del peruano es con Brayan Cortés; Óscar Opazo, Bruno Gutiérrez, Emiliano Amor, Gabriel Suazo; Esteban Pavez, Vicente Pizarro, Leonardo Gil; Agustín Bouzat, Marcos Bolados y Gabriel Costa.

Colo Colo es el puntero del fútbol chileno, a falta de ocho fechas para el final del Campeonato Nacional, y tiene 9 puntos de ventaja sobre Ñublense y Curicó Unido, sus más cercanos perseguidores.